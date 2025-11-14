L'attrice americana Gwyneth Paltrow (foto d'archivio). KEYSTONE

Gwyneth Paltrow rivela nel suo podcast di soffrire d'ansia, legandola ai cambiamenti ormonali della menopausa.

Covermedia Covermedia

Gwyneth Paltrow sta attraversando un periodo difficile, segnato da una nuova e inaspettata compagna: l'ansia.

«Ho molta ansia per la prima volta nella mia vita, ed è solo un sintomo dei cambiamenti ormonali», ha spiegato l'attrice nell'ultimo episodio del suo podcast «The Goop», individuando nella cosiddetta «dominanza estrogenica» la possibile causa del suo disagio.

«Ti rende davvero ansiosa. È in parte fisiologico, in parte psicologico, in parte emotivo e in parte legato alla vita pubblica».

Cresciuta sotto i riflettori e abituata a vivere in equilibrio tra Hollywood e le aspettative del mondo del wellness, la star di «Emma» e fondatrice di Goop ha riflettuto anche sulla fatica di essere costantemente giudicata: «Ho vissuto una vita molto intensa sotto gli occhi del pubblico. E quando siamo alla mercé delle opinioni altrui – e di tutta l'energia che portano con sé – finisce per logorare il sistema nervoso. Sono molto sensibile, come lo siamo in molti».

Negli ultimi anni, l'attrice ha raccontato di aver percepito in modo più acuto questo disagio: «Mi capita di andare a letto esausta e di sentire il cuore che accelera. Il mio sonno è ancora abbastanza buono, ma a volte mi sveglio la mattina piena di angoscia».

Per affrontare la situazione, Paltrow si è affidata a due terapeuti e trova conforto nelle persone più care: «Ricevo molta guarigione dalla mia famiglia, dai miei figli e da mio marito».