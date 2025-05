Gwyneth Paltrow ha vuotato il sacco. Keystone

Gwyneth Paltrow ha raccontato com'è nata l'idea della candela più provocatoria del suo brand «Goop», trasformata in un manifesto contro i tabù sulla sessualità femminile.

Gwyneth Paltrow è tornata a parlare della celebre - e controversa - candela «This Smells Like My Vagina» («Questo profumo sa della mia vagina» ndr.), che nel 2020 ha scatenato un vero e proprio caso mediatico.

Oggi più nota come fondatrice del marchio lifestyle «Goop» che come attrice, la 52enne ha costruito un impero partendo da una semplice newsletter settimanale lanciata nel 2008, che si è evoluta in un colosso del benessere tra e-commerce, podcast e una serie su Netflix.

Tra i tanti prodotti lanciati dal brand, pochi hanno fatto discutere quanto la candela dal nome provocatorio. Non appena apparsa online, «This Smells Like My Vagina» è diventata virale: chi la vedeva per la prima volta pensava a uno scherzo, rileggendo il nome più volte per essere sicuro di aver capito bene.

Dietro quel titolo choc, però, si nascondeva una profumazione composta da ingredienti raffinati come geranio, bergamotto, legno di cedro, rosa damascena e semi di ambretta. Una formula da profumeria di lusso, che però passò in secondo piano rispetto al nome sensazionale.

Molti si chiesero se Paltrow si fosse spinta troppo oltre, e in effetti non era la prima volta che «Goop» attirava critiche con prodotti legati alla sfera genitale femminile, come l'uovo vaginale del benessere da 66 dollari o il misterioso «sex dust».

L'idea geniale

A cinque anni di distanza, la donna ha raccontato com'è nata l'idea della candela durante il Mindvalley Manifesting Summit 2025 di Los Angeles.

«Quel prodotto è nato un po' per caso», ha spiegato in un’intervista condivisa su Instagram, riferendosi a un momento con il profumiere Douglas Little di «Heretic». «Un giorno stavamo sperimentando alcune fragranze. Ne ho sentita una e ho detto: "Oh, sa di… beh, ci siamo capiti"», ha ricordato con un sorriso.

«Stavo scherzando, ma Douglas ha risposto: "Facciamone una candela e mettiamola sul sito"», ha aggiunto. Il risultato? Una candela da 75 dollari che ha fatto il giro del mondo.

«Abbiamo mandato Internet in tilt, di nuovo. E ci abbiamo messo un bel po' a farcela passare», ha raccontato l'attrice di «Shakespeare in Love».

«Sulla sessualità femminile pesa ancora un forte senso di vergogna»

Nonostante le polemiche, la candela è rimasta a lungo in vendita sul sito di Goop. «L'ho tenuta perché credo che sulla sessualità femminile pesi ancora un forte senso di vergogna. Mi piaceva l’idea un po’ punk di dire: "Siamo belle, siamo forti, e andate a quel paese"».

Oggi la candela non è più in produzione, ma esemplari originali si trovano ancora su eBay a cifre che sfiorano i 350 dollari.

Nel frattempo, Paltrow ha proseguito sulla stessa linea provocatoria con nuove fragranze come «This Smells Like My Orgasm» («Questo profumo sa del mio orgasmo») e «Hands Off My Vagina» («Giù le mani dalla mia vagina»).