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Strangers: A Memoir of Marriage» Gwyneth Paltrow torna protagonista in un film dopo oltre 10 anni

Covermedia

27.3.2026 - 09:30

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow

L'attrice premio Oscar sarà nel cast dell'adattamento di «Strangers: A Memoir of Marriage», segnando il suo primo ruolo da protagonista dal 2010.

Covermedia

27.03.2026, 09:30

27.03.2026, 09:43

Gwyneth Paltrow riconquista il centro della scena con il suo primo ruolo da protagonista in oltre dieci anni. L'attrice premio Oscar sarà infatti la star e produttrice esecutiva dell'adattamento cinematografico del memoir «Strangers: A Memoir of Marriage», scritto da Belle Burden.

Il progetto segna un passaggio importante nel suo ritorno al cinema, iniziato lo scorso anno con un ruolo secondario in «Marty Supreme». Si tratta della sua prima parte da protagonista dai tempi di «Country Strong» (2010).

La produzione sarà affidata a Stacey Sher, già al lavoro con Paltrow in «Contagion», mentre la sceneggiatura sarà curata da Heidi Schreck. Al momento non è stato ancora annunciato il nome del regista.

Il film sarà distribuito da Netflix

Il film sarà distribuito da Netflix, che si è aggiudicata i diritti del libro dopo una gara tra più acquirenti.

Il memoir, pubblicato a gennaio, racconta la storia di una donna che vive con la propria famiglia a Martha's Vineyard, in Massachusetts, all'inizio della pandemia del 2020. La sua vita cambia improvvisamente quando il marito, dopo vent'anni di matrimonio, le comunica senza preavviso la decisione di lasciarla.

Dopo «Country Strong», Paltrow aveva progressivamente ridotto la propria attività sul grande schermo per dedicarsi alla famiglia e allo sviluppo del suo brand lifestyle Goop.

Negli anni successivi è comunque apparsa nel ruolo di Pepper Potts in diversi film del franchise Marvel, tra cui «Iron Man 2», «Iron Man 3», «The Avengers», «Spider-Man: Homecoming», «Avengers: Infinity War» e «Avengers: Endgame».

Al di fuori dell'universo Marvel, ha preso parte a titoli come «Contagion», «Thanks for Sharing» e «Mortdecai», oltre a serie televisive come «Glee» e «The Politician».

«Non ho bisogno di affrettarmi»

Lo scorso dicembre, durante la promozione di «Marty Supreme», l'attrice ha confermato a «The Hollywood Reporter» nuove proposte. «Ho preso in considerazione alcune cose, ma con la mia azienda ho già molto da gestire. Non ho bisogno di affrettarmi», ha dichiarato.

«Se dovessi tornare davvero, lo farei in modo diverso rispetto al passato», ha aggiunto, spiegando di voler essere più selettiva nella scelta dei progetti.

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