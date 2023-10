Gwyneth Paltrow

La star, 51 anni, vorrebbe un futuro lontano dai riflettori: «Nessuno mi vedrà più».

Gwyneth Paltrow vorrebbe «sparire» dalla vita pubblica. In un’intervista con Bustle, l’attrice e fondatrice di Goop ha rivelato che, nel giro di pochi anni, è intenzionata a chiudere definitivamente la sua carriera cinematografica e a vendere la compagnia di wellness da lei fondata nel 2008. L’obiettivo è focalizzare tutte le sue attenzioni sulla famiglia e i figli.

«Voglio letteralmente scomparire dalla vita pubblica», ha dichiarato la 51enne. «Nessuno mi vedrà più». Secondo il New York Times, nel 2018 Goop aveva un valore stimato di 250 milioni di dollari.

Nel corso dell’intervista, Gwyneth ha poi difeso il fenomeno dei «nepo baby» a Hollywood, dichiarando come non ci sia nulla di sbagliato nel voler seguire le orme dei genitori in ambito lavorativo.

«Ora c’è questa cultura dei nepo-baby, questa forma di giudizio verso i figli delle persone famose», ha aggiunto la star. «Nessuno stronca un bambino che dice: «Voglio fare il dottore come mio papà e mio nonno»».

La figlia maggiore Apple, 19, «è una persona molto riservata», che al momento non è interessata al mondo dello showbiz. «Per adesso vuole solamente godersi i suoi anni, fare bene a scuola e imparare», ha condiviso.

Gwyneth è sposata dal 2018 con il produttore televisivo Brad Falchuk, padre di Isabella, 19, e Brody, 17. Con l’ex marito Chris Martin ha avuto Apple e Moses, 17.

Covermedia