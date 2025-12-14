Hailee Steinfeld

L'attrice Hailee Steinfeld e Josh Allen aspettano il primo figlio.

Covermedia Covermedia

Hailee Steinfeld aspetta un bambino.

L'attrice e cantante statunitense ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio con il marito Josh Allen, quarterback dei Buffalo Bills, confermando una notizia che in poche ore ha fatto il giro dei media internazionali e dei social.

L'annuncio è arrivato venerdì attraverso una newsletter pubblicata su Substack, piattaforma che la Steinfeld utilizza da tempo per condividere riflessioni personali e professionali.

Dopo aver ripercorso 29 momenti significativi dell'ultimo anno, in occasione del suo ventinovesimo compleanno, l'attrice ha chiuso il post con un video che non ha lasciato spazio a dubbi: Hailee mostra il pancione mentre posa sulla neve accanto al marito.

Nel filmato, Hailee e Allen appaiono mano nella mano davanti a un piccolo pupazzo di neve costruito insieme. In una delle immagini più condivise, il giocatore di football si china a baciare il ventre della moglie; in un'altra, l'attrice sorride indossando una felpa con la scritta «mother».

Poco dopo la pubblicazione della newsletter, il video è stato rilanciato anche su Instagram con un post congiunto della coppia, senza ulteriori dettagli sulla data prevista per la nascita.

Tanti i messaggi di congratulazioni

La reazione del mondo dello spettacolo non si è fatta attendere. Tra i messaggi pubblici, Sophie Turner ha scritto «Oh mio Dio Hailee», mentre Millie Bobby Brown ha commentato con entusiasmo e Gigi Hadid ha celebrato la notizia con un messaggio di congratulazioni.

Steinfeld e Allen hanno iniziato a frequentarsi nella primavera del 2023 e si sono sposati lo scorso maggio, mantenendo sempre un profilo relativamente riservato sulla loro vita privata.

Sul piano professionale, l'attrice resta molto attiva: dopo il successo di «Hawkeye» e i recenti impegni musicali, la Steinfeld è attesa nei prossimi mesi su nuovi set cinematografici e continuerà a lavorare su progetti legati sia alla recitazione sia alla musica, mentre Josh Allen prosegue la stagione NFL con i Buffalo Bills, preparandosi a un anno che segnerà una svolta anche fuori dal campo.