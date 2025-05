Hailey Bieber e Justin Bieber

La modella Hailey Bieber, ha concluso un accordo da 1 miliardo di dollari (circa 887 milioni di euro) per la vendita del suo brand di skincare, Rhode. Il marito Justin ha celebrato il successo con un post su Instagram.

Hailey Bieber ha appena concluso un accordo da 1 miliardo di dollari (circa 887 milioni di euro) per la vendita del suo brand di skincare, Rhode, a e.l.f. Beauty.

La modella e imprenditrice continuerà a ricoprire il ruolo di direttrice creativa e responsabile dell'innovazione di Rhode, oltre a diventare consulente strategica per e.l.f. Beauty.

Subito dopo l'annuncio, Justin Bieber ha condiviso su Instagram una foto della moglie 28enne, accompagnata da uno screenshot delle sue parole sul «nuovo capitolo» di Rhode, aggiungendo soltanto un'emoji con il volto commosso e un cuore rosso – un gesto discreto ma pieno di affetto e orgoglio.

Il messaggio arriva a una settimana di distanza da un altro episodio social: Justin aveva infatti condiviso – e successivamente rimosso – un post in cui chiedeva scusa a Hailey per averla sottovalutata in passato, proprio mentre lei celebrava la copertina dell'edizione di giugno 2025 di Vogue America.

«Cavolo, so quanto eri entusiasta per questo, amore»

Il cantante canadese ha poi espresso entusiasmo anche per un'altra notizia: il marchio Rhode sarà presto disponibile nei negozi Sephora in tutto il Nord America. «Cavolo, so quanto eri entusiasta per questo, amore», ha scritto con orgoglio.

Da parte sua, Hailey ha rilasciato una dichiarazione ufficiale carica di entusiasmo: «Non vediamo l'ora di portare Rhode su più volti, in più luoghi e spazi. Fin dal primo giorno, la mia visione è stata quella di creare una skincare essenziale e un make-up ibrido da usare quotidianamente. A soli tre anni dall'inizio di questo percorso, la partnership con e.l.f. Beauty rappresenta un'opportunità straordinaria per ampliare e accelerare la nostra capacità di raggiungere una comunità sempre più vasta, con prodotti ancora più innovativi e una distribuzione globale».

Justin, 31 anni, e Hailey sono sposati dal 2018 e nell'agosto scorso hanno accolto il loro primo figlio, Jack.