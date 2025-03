L'attrice Halle Berry sul red carpet degli Oscar 2025. KEYSTONE

L'attrice Halle Berry si è avvicinata a Adrien Brody sul red carpet, baciandolo sulle labbra. L'attore aveva fatto lo stesso nel 2003 mentre la collega gli consegnava l'Oscar per «Il pianista».

Covermedia Covermedia

Halle Berry si è «vendicata» di Adrien Brody, baciandolo appassionatamente sul red carpet degli Academy Awards 2025.

Era il 2003 quando Brody, preso dall'entusiasmo per la vittoria dell'Oscar per «Il pianista», diede un bacio a sorpresa a Halle, che gli aveva pochi istanti prima consegnato la statuetta.

«Scommetto che non ti avevano detto che faceva parte del pacchetto regalo», scherzò all'epoca Brody riferendosi all'attrice di «Monster's Ball» durante il discorso di accettazione.

«Ho voluto vendicarmi»

Alla notte degli Oscar appena trascorsa, Berry si è avvicinata a Brody, impegnato con i fotografi per gli scatti di rito prima della cerimonia, baciandolo sulle labbra.

«Sorpresa @adrienbrody!! Ho voluto vendicarmi», ha scritto nella didascalia di un video del momento sulla sua pagina Instagram.

Brody non ha ancora commentato il bacio, ma la compagna, Georgina Chapman, ha confidato a «Extra» di aver dato il permesso a Berry.

«Voglio dire, come puoi negare a un uomo un bacio con Halle Berry?» ha detto. «Lui era più che d'accordo».

All'epoca un bacio senza consenso

All'epoca il bacio rubato a Halle destò scandalo, poiché Brody non aveva prima chiesto il consenso. Per il gesto, l'attore si è scusato in un'intervista con «Variety».

«Viviamo in un'epoca molto consapevole, il che è una cosa meravigliosa», ha condiviso. «E niente di quello che faccio o ho fatto o avrei fatto è mai stato fatto con l'intenzione di ferire qualcuno».

Brody ha vinto l'Oscar come Miglior attore per «The Brutalist« alla cerimonia di premiazione. Durante il suo discorso, Adrien ha ringraziato Chapman e i figli nati dal matrimonio dell'attrice e costumista con Harvey Weinstein.

«Condivido questo con la mia fantastica compagna, che non solo ha rinvigorito la mia autostima, ma anche il mio senso del valore e i miei valori e i suoi splendidi figli, Dash e India», ha detto. «So che è stata una montagna russa, ma grazie per avermi accettato nella tua vita e Popsie tornerà a casa da vincitrice».