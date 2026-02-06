Halle Berry & Van Hunt

Dopo mesi di incertezze, l'attrice premio Oscar ha chiarito tutto durante un'intervista al «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

Covermedia Covermedia

Halle Berry e Van Hunt sono ufficialmente fidanzati.

A confermarlo è stata la stessa attrice, che ha messo fine alle speculazioni su una proposta di matrimonio rifiutata, chiarendo tutto in un'intervista a «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

«C'è stata un po' di confusione – ha spiegato Halle con il suo inconfondibile sorriso – qualcuno ha detto che Van mi avesse chiesto di sposarlo e che io avessi detto di no. Non è affatto così. Non ho detto di no, semplicemente non abbiamo ancora deciso la data».

La 59enne, visibilmente emozionata, non ha mai avuto dubbi sulla risposta: «Ovviamente gli ho detto di sì! E lui mi ha messo un anello al dito», ha detto, mostrando la grande pietra che campeggia al dito.

«Non ci serve un matrimonio per dimostrare il nostro amore», aveva detto con una tranquillità disarmante lo scorso giugno il musicista, giustificando i tentennamenti dell'attrice.

Madre di Maceo (12 anni) e Nahla (17), frutto delle sue relazioni passate, Halle è impegnata nella promozione di «Crime 101», il suo nuovo film in uscita il 13 febbraio, dove recita al fianco di Chris Hemsworth e Mark Ruffalo. Il thriller poliziesco è uno dei titoli più attesi della stagione.