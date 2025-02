Halle Berry

I produttori della ABC hanno annunciato che la celebre conduttrice ospiterà uno speciale unico intitolato «An Oprah Winfrey Special: The Menopause Revolution».

La ABC ha annunciato che Oprah Winfrey condurrà uno speciale televisivo intitolato «An Oprah Winfrey Special: The Menopause Revolution», dedicato alla «rivoluzione della menopausa».

Il programma, che andrà in onda il 31 marzo, approfondirà un tema ancora spesso considerato tabù, dando voce a esperti medici e volti noti del mondo dello spettacolo.

«Avevo circa 48 anni e pensavo di stare morendo»

Tra gli ospiti ci saranno Halle Berry, attivista e attrice, Naomi Watts, interprete e autrice di «Dare I Say It», la comica Leanne Morgan e la giornalista Maria Shriver, nota sostenitrice della salute femminile.

In una dichiarazione ufficiale, Oprah Winfrey ha condiviso la sua esperienza personale con la menopausa, ricordando la confusione vissuta quando ne avvertì i primi sintomi: «Avevo circa 48 anni e pensavo di stare morendo.»

«Andavo da un medico all'altro per capire perché il mio cuore battesse all'impazzata, ma nessuno riusciva a darmi risposte, finché lessi in un libro che le palpitazioni cardiache possono essere un sintomo dei cambiamenti che il corpo attraversa», ha raccontato la conduttrice, oggi 71enne.

«Questo programma dà il via a una rivoluzione di consapevolezza per milioni di donne in tutto il Paese.»

«Parleremo di ciò che è fondamentale sapere per difendere la propria salute mentale, migliorare il sonno, gestire il peso, vivere una sessualità appagante e comprendere i cambiamenti del cervello, così da scoprire come la menopausa possa essere un momento liberatorio della vita, con il meglio ancora da venire», ha aggiunto Winfrey.

La menopausa è ancora un tema tabù

I produttori hanno sottolineato l'importanza di affrontare il tema della menopausa, considerato ancora un tabù per molte donne.

«Mentre le donne cercano di comprendere e discutere apertamente i cambiamenti che influenzano ogni cellula del loro corpo, nuove ricerche mostrano che i sintomi della perimenopausa possono comparire già a partire dai 35 anni», si legge nella presentazione dello speciale.

«Oprah riunisce un panel di esperti medici e voci influenti per discutere di questo argomento tradizionalmente scomodo, davanti a un pubblico in studio. Saranno presenti donne di ogni età e percorso di vita che condivideranno le loro esperienze nei cambiamenti di mezza età, insieme a specialisti che approfondiranno le trasformazioni fisiche e neurologiche legate a questa fase, che ogni donna, prima o poi, si trova ad affrontare».

«An Oprah Winfrey Special: The Menopause Revolution» andrà in onda il 31 marzo su ABC e sarà disponibile su Disney+ e Hulu a partire dal giorno successivo.