Halle Berry Covermedia

La protagonista 59enne di «Crime 101 - La strada del crimine» replica con aplomb alle battute sulla sua età.

Covermedia Covermedia

Halle Berry non si lascia scalfire dalle battutine sulla sua età.

Nel nuovo thriller diretto da Bart Layton, l'attrice interpreta Sharon, una broker assicurativa di alto profilo che si ritrova coinvolta in una pericolosa partita tra un detective e un ladro di gioielli. Una figura sofisticata e disillusa, inizialmente valorizzata per il suo fascino e progressivamente marginalizzata all'interno dell'azienda con il passare del tempo.

È proprio questa dinamica ad aver convinto l'attrice ad accettare il ruolo. In un'intervista rilasciata a The Times, la Berry ha raccontato di una battuta improvvisata sul set, non prevista in sceneggiatura, che faceva riferimento all'età del personaggio. Un passaggio che aveva fatto esitare anche il regista, timoroso di aver oltrepassato il limite. «Pensavano di scioccarmi chiamandomi 53enne, come se dovessi sentirmi a disagio», ha spiegato. «In realtà mi hanno resa più giovane di quanto sia davvero. Non mi ha toccata affatto».

L'episodio diventa così il riflesso di una questione più ampia, ancora irrisolta nell'industria cinematografica. «Invecchiare è un privilegio, ma resta fortemente stigmatizzato, soprattutto per le donne», ha osservato l'attrice. «L'età degli uomini non li precede mai. La nostra sì».

Accanto a Halle Berry, il cast comprende Mark Ruffalo e Monica Barbaro. «Crime 101 – La strada del crimine» arriverà nelle sale italiane il 12 febbraio, proponendo un thriller di impianto classico che affianca alla tensione narrativa uno sguardo lucido e contemporaneo su potere, visibilità e identità.