L'attrice fu bersagliata dalla critiche per il flop del film datato 2004.

Covermedia

Halle Berry non dimentica la feroci critiche a cui è stata sottoposta dopo il flop di «Catwoman».

Il film, in cui l'attrice Premio Oscar interpretava Patience Phillis e la sua alter-ego Catwoman, è stato bersagliato sia dal pubblico, sia della critica dopo la sua uscita nel luglio 2004, tanto da guadagnarsi il titolo di Peggiore Film ai Razzie Awards, con la stessa Berry invitata ad accettare il poco lusinghiero titolo di Peggiore attrice.

Nel 20esimo anniversario dall'uscita del film, Berry ammette di non aver gradito gli attacchi personali. «È stato come se fosse stato un fallimento di Halle Berry, ma io non ho fatto quel film da sola», ha dichiarato la star a Entertainment Weekly. «Dopo tutti questi anni, porto ancora il peso di quel fallimento».

«Ho odiato che tutta la colpa sia stata riversata su di me. Ancora oggi non sopporto quando si dice che sia stato un mio fallimento», ha continuato. «So di portarlo portare. Dopo 20 anni, ho ancora una carriera. È solo parte della mia storia. Va bene così, ho avuto altri fallimenti e altri successi. La gente ha le sue opinioni, anche se alcune fanno più rumore di altre. Ad ogni modo, si va avanti».

«In quanto donna nera, sono abituata a portare la negatività sulle spalle, a combattere, ad essere un pesce che nuota controcorrente da sola», ha affermato Berry. «Sono abituata a sfidare gli stereotipi e a trovare una via d'uscita dal nulla... Non mi ha fatto deragliare perché ho combattuto come donna nera per tutta la mia vita. Un po' di cattiva pubblicità per un film? Non mi è piaciuto, ma non ha fermato il mio mondo e non mi ha allontanato da ciò che amo fare».

