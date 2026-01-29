  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Film Halle Berry sarà la presidentessa in «The President Is Missing»

Covermedia

29.1.2026 - 09:30

Halle Berry
Halle Berry

Halle Berry sarà la protagonista e produttrice dell'adattamento cinematografico del bestseller di Bill Clinton e James Patterson. L'attrice interpreterà il ruolo di una presidentessa in una versione al femminile del thriller politico.

Covermedia

29.01.2026, 09:30

29.01.2026, 09:43

Halle Berry interpreterà il ruolo di presidentessa Joanna Duncan nel film tratto dal thriller politico «The President Is Missing».

Il romanzo del 2018 è scritto da Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti, e James Patterson, ed è stato un successo mondiale. Nel film, il presidente Duncan deve affrontare una minaccia terroristica che potrebbe riportare gli Stati Uniti all'epoca oscura. Per fermarla, dovrà fuggire dai suoi stessi servizi segreti e prendere in mano la situazione da sola.

Berry, che è anche produttrice del progetto insieme alla sua partner Holly Jeter, ha condiviso il suo entusiasmo per la nuova avventura sui social: «Nuovo capitolo sbloccato», ha scritto. «Le parole non possono descrivere quanto sia emozionata per questa nuova fase nel cinema e TV!»

Il romanzo è stato adattato per il cinema dopo un tentativo iniziale di trasformarlo in una serie TV, che è stato annullato dalla pandemia. Ora, con la sceneggiatura scritta da Nicole Perlman e David Chasteen, il progetto è stato rilanciato da Apple.

«The President Is Missing» è un thriller politico scritto da Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti, e da James Patterson, famoso autore di romanzi gialli. La trama ruota attorno al presidente degli Stati Uniti che, dopo essere scomparso misteriosamente, deve affrontare una grave crisi internazionale che minaccia la sicurezza del paese. Un mix di politica, suspense e azione.

I più letti

Per il dramma di Crans-Montana c'è un quarto indagato. Ecco chi è
La patch di Windows 11 paralizza i PC: come salvarsi?
Follia al 98esimo! Il portiere segna contro il Real e manda il Benfica ai playoff
L'attore Alessandro Tersigni racconta la nascita prematura della figlia: «Ho avuto paura di perderla»
Bruce Springsteen pubblica una nuova canzone dedicata a Minneapolis

Altre notizie

Molto in fretta. La villa di Gene Hackman e Betsy Arakawa venduta un anno dopo la loro tragica morte

Molto in frettaLa villa di Gene Hackman e Betsy Arakawa venduta un anno dopo la loro tragica morte

«Il paradiso delle signore». L'attore Alessandro Tersigni racconta la nascita prematura della figlia: «Ho avuto paura di perderla»

«Il paradiso delle signore»L'attore Alessandro Tersigni racconta la nascita prematura della figlia: «Ho avuto paura di perderla»

Musica. Harry Styles criticato dai fan per i prezzi dei biglietti del tour «Together, Together»

MusicaHarry Styles criticato dai fan per i prezzi dei biglietti del tour «Together, Together»