Halle Berry

Halle Berry sarà la protagonista e produttrice dell'adattamento cinematografico del bestseller di Bill Clinton e James Patterson. L'attrice interpreterà il ruolo di una presidentessa in una versione al femminile del thriller politico.

Covermedia Covermedia

Halle Berry interpreterà il ruolo di presidentessa Joanna Duncan nel film tratto dal thriller politico «The President Is Missing».

Il romanzo del 2018 è scritto da Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti, e James Patterson, ed è stato un successo mondiale. Nel film, il presidente Duncan deve affrontare una minaccia terroristica che potrebbe riportare gli Stati Uniti all'epoca oscura. Per fermarla, dovrà fuggire dai suoi stessi servizi segreti e prendere in mano la situazione da sola.

Berry, che è anche produttrice del progetto insieme alla sua partner Holly Jeter, ha condiviso il suo entusiasmo per la nuova avventura sui social: «Nuovo capitolo sbloccato», ha scritto. «Le parole non possono descrivere quanto sia emozionata per questa nuova fase nel cinema e TV!»

Il romanzo è stato adattato per il cinema dopo un tentativo iniziale di trasformarlo in una serie TV, che è stato annullato dalla pandemia. Ora, con la sceneggiatura scritta da Nicole Perlman e David Chasteen, il progetto è stato rilanciato da Apple.

«The President Is Missing» è un thriller politico scritto da Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti, e da James Patterson, famoso autore di romanzi gialli. La trama ruota attorno al presidente degli Stati Uniti che, dopo essere scomparso misteriosamente, deve affrontare una grave crisi internazionale che minaccia la sicurezza del paese. Un mix di politica, suspense e azione.