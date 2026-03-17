Lewis Hamilton pazzo di Kim Kardashian, ecco l'emoji che infiamma il gossip

Kim Kardashian Al Vanity Fair Oscar Party

Un commento sui social riaccende i riflettori: tra il pilota e la star la relazione è ormai in pole position.

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Lewis Hamilton non usa mezze misure. E questa volta gli è bastata un'emoji per accendere il gossip.

Il campione di Formula 1 ha commentato su Instagram le ultime foto di Kim Kardashian, scattate dopo il Vanity Fair Oscar Party 2026, lasciando un'inequivocabile faccina con gli occhi a cuore.

Un gesto semplice, ma sufficiente a confermare quello che da settimane il gossip dà ormai per certo.

Negli scatti, Kardashian appare in un abito dorato firmato Gucci, aderente e scenografico, abbinato a tacchi vertiginosi. Un look che non è passato inosservato – né ai fan, né tantomeno a Hamilton.

L'emoji usata da Hamilton

La relazione emersa pubblicamente a febbraio

La loro relazione è emersa pubblicamente a febbraio, quando i due sono stati avvistati insieme nel Regno Unito dopo anni di amicizia. Un fine settimana tra cene riservate e momenti di relax in una tenuta esclusiva nelle Cotswolds, seguito da una fuga a Parigi, dove Kardashian ha condiviso immagini di una serata con la Torre Eiffel sullo sfondo.

Poco dopo, la coppia ha fatto il passo successivo presentandosi insieme al Super Bowl 2026, trasformando le indiscrezioni in una presenza sempre più esplicita.

Secondo fonti vicine ai due, il fatto che la relazione sia nata da un legame di lunga data potrebbe renderla più solida del previsto.

In passato, Hamilton è stato legato sentimentalmente a Nicole Scherzinger e Sofía Vergara, mentre Kardashian ha avuto quattro figli dal suo ex marito Kanye West.