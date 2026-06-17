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La faida continua Harper Beckham cerca di riconciliarsi con il fratello Brooklyn. Ecco com'è andata

Bruno Bötschi

17.6.2026

Alla premiere del documentario Netflix «Beckham» nel 2023, la vita familiare sembrava ancora intatta: Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria e Brooklyn Beckham con Nicola Peltz Beckham (da sinistra a destra).
Alla premiere del documentario Netflix «Beckham» nel 2023, la vita familiare sembrava ancora intatta: Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria e Brooklyn Beckham con Nicola Peltz Beckham (da sinistra a destra).
IMAGO/Avalon.red

Ormai da molto tempo si specula sulle tensioni all'interno della famiglia di David Beckham. Adesso sembra che la figlia Harper abbia cercato di andare a trovare il fratello Brooklyn a Los Angeles. Ma il primogenito della stella del calcio non ne vuole sapere, e avrebbe lanciato una frecciatina.

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Bruno Bötschi, Alessia Moneghini

17.06.2026, 13:39

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Harper Beckham voleva andare a trovare il fratello Brooklyn, che si è pubblicamente allontanato dalla famiglia, a Los Angeles, ma l'incontro tra i due non ha avuto luogo.
  • Come riportato dai media, né Brooklyn né sua moglie Nicola Peltz erano in casa, motivo per cui la ragazza ha lasciato la proprietà poco dopo.
  • La visita fallita alimenta nuove speculazioni sulle continue tensioni all'interno della famiglia di David e Victoria Beckham.
  • Nel frattempo il primogenito dell'ex calciatore avrebbe lanciato una frecciatina in uno spot pubblicitario per i Mondiali di calcio 2026.
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Di recente Harper Beckham avrebbe voluto andare a trovare il fratello Brooklyn, che si è allontanato pubblicamente dalla famiglia, a Los Angeles.

Mentre il padre David Beckham festeggiava la sua stella sulla Walk of Fame a Hollywood, il figlio maggiore non era presente alla cerimonia in onore del padre, nonostante viva a pochi chilometri di distanza con la moglie Nicola Peltz.

Come scrive «Page Six», la sorellina sarebbe passata da casa sua a trovare il fratello poco dopo la cerimonia.

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Harper avrebbe lasciato una lettera per Brooklyn

Le immagini mostrano la ragazza in piedi davanti a un'auto parcheggiata davanti alla casa di Brooklyn a Beverly Hills. Ma l'incontro non ha avuto luogo: né Brooklyn né sua moglie sarebbero stati a casa.

La più piccola dei figli del calciatore ha lasciato la proprietà poco dopo senza aver ottenuto nulla, ma avrebbe lasciato una lettera al fratello maggiore.

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L'episodio ha attirato l'attenzione anche perché da tempo si specula sulle tensioni all'interno della famiglia. Ancora prima della cerimonia sulla Walk of Fame, il fratello Romeo, alla domanda sulla possibile presenza di Brooklyn, aveva risposto: «Spero di sì. Lo amiamo».

D'altra parte ci sono diverse versioni sulla visita di Harper. Un portavoce di Brooklyn e Nicola Peltz ha respinto le notizie in merito, suggerendo che la visita sia stata solo una messinscena per il pubblico.

«Il fatto che i fotografi fossero lì ad attendere quando è stata consegnata la lettera la dice lunga», ha affermato il portavoce. La famiglia Beckham non ha ancora commentato l’accaduto.

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La frecciatina nella campagna per i Mondiali di calcio?

Nel frattempo, ad alimentare ulteriormente le speculazioni, è arrivato uno spot pubblicitario per i Mondiali di calcio 2026, che vede proprio come protagonista il primogenito di David e Victoria.

Nel video Brooklyn appare seduto sul divano di casa mentre si rivolge direttamente alla telecamera: «Probabilmente vi state chiedendo perché sto guardando i Mondiali da casa - dice con un sorriso e aggiunge - è una lunga storia».

Il filmato, che pubblicizza un servizio di consegne a domicilio, si conclude con una frase in sovrimpressione: «È complicato. Presto ne saprete di più». Le battute, all'apparenza innocue, sono state subito collegate da molti alla faida famigliare in atto. 

Inoltre, come notano anche molti utenti, ad aggravare le tensioni è il fatto che la campagna pubblicitaria per i Mondiali richiami inevitabilmente alla carriera del padre.

«Mi piace il fatto che abbia ottenuto il lavoro perché è il figlio di Beckham, eppure nello spot lancia una frecciatina al padre», si legge tra i commenti. Che sia vero o meno, è certo che la diatriba non è finita qui.

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