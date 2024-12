La cartolina di Natale di Harry e Meghan è eloquente. Ecco perché

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, hanno pubblicato le tradizionale cartolina di Natale. today@instagram

I Duchi di Sussex hanno rilasciato la loro nuova cartolina di Natale, che include una foto che rappresenta un cambiamento importante per la coppia.

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, hanno presentato la loro cartolina annuale di Natale da Montecito in California, che ha suscitato l'interesse dei fan reali per una foto in particolare.

La missiva, intitolata «Buone Feste», include sei immagini che mostrano il lavoro di beneficenza della coppia e momenti familiari. Ma è la foto con i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, a catturare l'attenzione.

Nella foto, i bambini corrono verso i genitori mentre i due li accolgono a braccia aperte. I volti dei piccoli, raramente fotografati, non sono visibili. Questa scelta di includere i pargoli nella cartolina arriva dopo che un amico della coppia aveva rivelato che Harry desiderava proteggere la privacy dei suoi figli, tenendoli lontani dai riflettori.

Un esperto di linguaggio del corpo ha interpretato lo scatto come un segno dell'amore familiare e affettuoso della coppia. La decisione di mostrare i bimbi, anche se solo di spalle, rappresenta un cambiamento significativo per i duchi di Sussex, che in passato erano stati molto attenti a mantenere la privacy dei loro figli.

Secondo l'«Express» la cartolina di Natale di quest'anno potrebbe anche anticipare un evento globale in cui i piccoli Archie e Lilibet potrebbero apparire pubblicamente con i genitori per la prima volta.

Sebbene la notizia non sia confermata ufficialmente, una fonte ha suggerito che i bambini potrebbero partecipare alla cerimonia di apertura degli Invictus Games a Vancouver il prossimo anno.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.