Intervenuta la scorta Il principe Harry avvicinato due volte da una stalker durante la visita nel Regno Unito

SDA

6.10.2025 - 11:26

Il principe Harry
Il principe Harry
Cover Images

Il principe Harry è stato avvicinato per due volte da una sua presunta stalker durante la visita nel Regno Unito del mese scorso. Lo rivela il Daily Telegraph secondo cui la scorta del duca di Sussex è dovuta intervenire per bloccare la donna.

Keystone-SDA

06.10.2025, 11:26

Gli approcci erano avvenuti mentre il principe partecipava l'8 settembre a Londra agli annuali WellChild Awards, con l'organizzazione benefica per i bambini malati di cui è patron, e due giorni dopo sempre nella capitale britannica durante una visita all'Imperial College, secondo quanto dichiarato al quotidiano da fonti della sicurezza privata del secondogenito di re Carlo.

La donna è stata riconosciuta in entrambe le occasioni in quanto il suo nome è in una lista di individui compilata da una agenzia di sicurezza e consegnata alla scorta di Harry. Individui ritenuti potenzialmente molesti se non pericolosi per il principe.

Si ritiene che la donna abbia seguito il duca e la sua consorte Meghan in più occasioni, perfino durante la loro visita in Nigeria dello scorso anno.

La vicenda ha riaperto, per lo meno sui media, la discussione sulla revoca del diritto automatico alla scorta da parte delle autorità pubbliche durante le visite in patria del principe.

In primavera Harry si era visto respingere il ricorso dalla Corte d'appello di Londra proprio rispetto a quella controversa revoca imposta dal ministero dell'Interno a seguito del suo strappo dalla famiglia reale britannica e al trasferimento negli Usa.

