In passato, Harry e William hanno già intentato delle cause contro altri tabloid, come per esempio il Sun (immagine d'archivio). Martin Meissner/AP/dpa

L'avvocato del principe Harry accusa il «Daily Mail» di aver spiato illegalmente anche William e Kate, coinvolgendoli nella causa per diffamazione contro il tabloid britannico.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry ha incluso William e Kate nella sua causa legale contro il «Daily Mail».

L'accusa verso il tabloid è quella di aver utilizzato metodi illeciti per ottenere informazioni.

È improbabile che l'erede al trono fosse a conoscenza del suo coinvolgimento nella causa.

La battaglia legale inizierà a gennaio e dovrebbe durare nove settimane Mostra di più

Il principe Harry ha deciso di includere il fratello William e la cognata Kate nella sua causa legale contro il «Daily Mail», accusando il tabloid di aver utilizzato metodi illeciti per ottenere informazioni su di loro.

Come riporta la rivista «Oggi», l'avvocato del duca di Sussex sostiene che il giornale, pubblicato da Associated Newspapers, abbia impiegato intercettazioni e investigatori privati per raccogliere dati non solo su di lui, ma anche sui suoi familiari.

Un coinvolgimento senza preavviso

Le accuse si concentrano su eventi specifici, come il ventunesimo compleanno dell'erede al trono, durante il quale il «Daily Mail» avrebbe violato la legge per ottenere notizie in anteprima.

Inoltre, si afferma che i giornalisti abbiano intercettato una conversazione telefonica di Kate e abbiano ottenuto informazioni su altri membri della famiglia Middleton, forse i genitori o la sorella Pippa e il fratello James.

Associated Newspapers ha respinto le accuse, definendole «semplicemente ridicole».

Nonostante le buone intenzioni di Harry, è improbabile che William fosse a conoscenza del suo coinvolgimento nella causa, dato che i due fratelli non si parlano da anni.

L'obiettivo del duca di Sussex è proteggere il fratello e ottenere un riconoscimento della mendacità della stampa, oltre a delle scuse. Il principe del Galles, però, non apprezza che la sua vita privata venga esposta pubblicamente.

La causa comincerà a gennaio

In passato, William avrebbe raggiunto un accordo extragiudiziale con il tabloid «Sun», ottenendo un risarcimento per la violazione della sua privacy e di quella della moglie.

Anche Harry ha vinto una causa contro il «Sun» e News Group, ricevendo milioni di indennizzo per le pratiche illegali dei giornalisti del gruppo.

La nuova causa contro il «Daily Mail» inizierà a gennaio e dovrebbe durare nove settimane. Harry cerca soprattutto delle scuse pubbliche e potrebbe tornare a Londra per alcune udienze, cogliendo l'occasione per incontrare il padre re Carlo, con cui ha recentemente avuto un incontro, aprendo la strada verso una possibile riconciliazione.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.