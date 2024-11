Un tatuaggio speciale per Harry. instagram.com/jellyroll615/

Il duca di Sussex, con una mossa inaspettata, promuove i prossimi Invictus Games a Vancouver con un video ironico. Nonostante le festività imminenti, Harry non tornerà a Londra.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry, con un finto tatuaggio sul collo, ha collaborato con il rapper Jelly Roll per promuovere gli Invictus Games 2024 a Vancouver.

I Sussex trascorreranno le festività in California, lontani dalla famiglia reale, per divergenze sulla protezione di Harry.

Nei prossimi mesi uscirà la docu-serie Netflix «POLO» prodotta da Harry, mentre Meghan lancerà un marchio lifestyle e uno show di cucina. Mostra di più

Il principe Harry ha recentemente sorpreso tutti con un video in cui appare con un tatuaggio sul collo, imitando lo stile dei rapper americani. Questo gesto, che potrebbe far sussultare suo padre, re Carlo, si è rivelato essere una gag. In collaborazione con il rapper Jelly Roll, il nativo di Londra ha utilizzato questo espediente per promuovere i prossimi Invictus Games, che si terranno a Vancouver dal 8 al 16 febbraio.

Durante la sua visita a New York, il 40enne si è recato da Jelly Roll presso l'East Side Ink, uno dei più celebri studi di tatuaggi della città. L'incontro aveva lo scopo di convincere il musicista a esibirsi agli Invictus Games. L'artista ha accettato, a patto che Harry si facesse tatuare. Sebbene preferisse un tatuaggio in una zona meno visibile, il rapper ha insistito per il collo, e così il duca di Sussex si è ritrovato con la scritta «I am Jelly Roll».

Questo siparietto ha ufficializzato la partecipazione di del alla cerimonia di chiusura dei giochi.

Attualmente, Harry si trova in Canada per altri impegni legati agli Invictus Games, mentre Meghan Markle è a Los Angeles per eventi mondani. La coppia continua a gestire separatamente i propri impegni pubblici.

Per quanto riguarda le festività natalizie, i Sussex non sono stati invitati a Sandringham e, anche se lo fossero stati, avrebbero declinato l'invito. Il reale inglese ha infatti deciso di non tornare a Londra senza la protezione di Scotland Yard, questione che lo ha portato a intraprendere un'azione legale contro il ministero dell'Interno britannico.

Il Natale dei Sussex si prospetta quindi in California, probabilmente in compagnia di Doria Ragland, madre di Meghan, e amici intimi. Tuttavia, il futuro rimane incerto, soprattutto se Donald Trump, una volta insediato come presidente, dovesse decidere di non garantire protezione al britannico, mettendo a rischio la sua permanenza negli Stati Uniti.

Sul fronte professionale, il 2025 si preannuncia promettente per la coppia. Il 10 dicembre uscirà su Netflix «POLO», una docu-serie sul gioco del polo prodotta da Harry. Inoltre, Meghan lancerà uno show di cucina e il suo marchio lifestyle, «American Riviera Orchard», dovrebbe finalmente vedere la luce.