  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Non lontano da William Harry depone i fiori sulla tomba di Elisabetta II a tre anni dalla sua morte

SDA

8.9.2025 - 17:21

Il principe Harry a Londra.
Il principe Harry a Londra.
Keystone

Il principe Harry appena arrivato nel Regno Unito dagli Usa ha fatto una visita in forma privata sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta II, di cui oggi, lunedì 8 settembre, ricorre il terzo anniversario della morte, deponendo una corona di fiori.

Keystone-SDA

08.09.2025, 17:21

08.09.2025, 17:34

Il duca di Sussex era atterrato a Heathrow e al suo arrivo a bordo di una Range Rover, alla St. George's Chapel nel castello di Windsor, gli sono state scattate alcune fotografie pubblicate dai media.

Harry ha trascorso qualche momento da solo all'interno della cappella per poi ripartire: questa sera deve presiedere a Londra la cerimonia di consegna dei WellChild Awards, premi di un ente di beneficenza per bambini gravemente malati di cui il secondogenito di re Carlo e della defunta principessa Diana è patron da tempo.

Continua il gelo fra William e Harry

Come ha rivelato il Sun, mentre Harry era a Windsor, il fratello William e la consorte Kate si trovavano a una decina di chilometri di distanza per ricordare la regina Elisabetta in un evento organizzato dal National Federation of Women's Institute. In precedenza avevano pubblicato sui profili social di Kensington Palace un post dedicato alla defunta sovrana.

Nonostante la vicinanza fisica i rapporti fra l'erede al trono e il principe ribelle restano segnati dal gelo e dalla reciproca diffidenza. Mentre non si sa ancora se ci sarà l'incontro di «riconciliazione» tra Harry e re Carlo, su cui non sono emerse conferme ufficiali.

Il sovrano e la regina Camilla, che si trovano a Balmoral in Scozia, hanno ricordato Elisabetta II in privato nell'ambito di una ricorrenza che coincide anche con il terzo anniversario dell'ascesa al trono di Carlo III e che secondo tradizione la monarchia britannica evoca sempre con grande discrezione.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Aracnofobia? Ecco cosa c'è da sapere sul ragno di Nosferatu
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
La Svizzera fa due su due
Pericolosa vulnerabilità di WhatsApp: gli utenti devono aggiornare subito i dispositivi

Sui Royals

La verità. Cosa pensava la regina di Meghan ed Harry? Le ultime rivelazioni di Lady Elizabeth

La veritàCosa pensava la regina di Meghan ed Harry? Le ultime rivelazioni di Lady Elizabeth

Merito del sole o una parrucca?. Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo

Merito del sole o una parrucca?Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo

Dopo le tensioni. Riconciliazione in vista tra William e Harry? Ecco cosa lo potrebbe rendere possibile

Dopo le tensioniRiconciliazione in vista tra William e Harry? Ecco cosa lo potrebbe rendere possibile

Nel maggio 2018. Svelato un piatto curioso servito alle nozze di Meghan e Harry: «Creata una ricetta apposita»

Nel maggio 2018Svelato un piatto curioso servito alle nozze di Meghan e Harry: «Creata una ricetta apposita»

Ecco perché. Meghan condivide un video di Harry che fa surf, scatenando numerose critiche

Ecco perchéMeghan condivide un video di Harry che fa surf, scatenando numerose critiche

Altre notizie

Ecco dove. Laura Pausini inaugura il Museo dedicato a... sé stessa

Ecco doveLaura Pausini inaugura il Museo dedicato a... sé stessa

Tennis. Una folla di celebrità alla finale degli US Open: ecco tutti i vip sugli spalti

TennisUna folla di celebrità alla finale degli US Open: ecco tutti i vip sugli spalti

Vari impegni pubblici. Al via la visita del principe Harry in Gran Bretagna, incontrerà il padre re Carlo?

Vari impegni pubbliciAl via la visita del principe Harry in Gran Bretagna, incontrerà il padre re Carlo?