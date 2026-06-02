Stando alle indiscrezioni, Meghan vorrebbe che il marito dedicasse meno tempo agli impegni no profit e più tempo a quelli capaci di riempire le casse della famiglia. IMAGO/ZUMA Wire

La duchessa sarebbe stanca di tirare la carretta. E mentre in casa Sussex si parla di tensioni finanziarie, il padre Thomas Markle sogna il terzo matrimonio a 81 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan sarebbe irritata con Harry per questioni di soldi.

Secondo una fonte, vorrebbe che contribuisse di più alle finanze famigliari.

Lei si occuperebbe degli affari e del marchio As Ever.

Harry privilegerebbe invece impegni benefici come gli Invictus Games.

Intanto Thomas Markle, padre di Meghan, vorrebbe risposarsi a 81 anni. Mostra di più

A Montecito il conto sarebbe arrivato. E, secondo le indiscrezioni riportate da «Leggo», Meghan Markle non avrebbe più voglia di pagarlo da sola.

Stando a una fonte anonima citata dal programma di Rob Shuter «Naughty But Nice», la duchessa avrebbe perso la pazienza con il principe Harry. Il motivo? I soldi. O meglio: il contributo economico che, a suo giudizio, il marito dovrebbe garantire con maggiore decisione alla famiglia.

Secondo questa versione, Meghan avrebbe chiesto a Harry di impegnarsi di più sul fronte finanziario. Non solo cause benefiche, non solo apparizioni legate al volontariato, non solo Invictus Games. Servirebbero anche attività più redditizie.

Perché il futuro, lontano dai privilegi della Corona, va costruito con entrate solide.

Meghan lavora, Harry sogna ancora da principe?

La fonte descrive una dinamica netta. Da una parte Meghan, concentrata sugli affari, sul marchio lifestyle As Ever e sui progetti a lungo termine.

Dall’altra il secondogenito di re Carlo III, che continuerebbe a muoversi con una mentalità da reale in servizio permanente, più attratto dagli impegni simbolici e filantropici che da quelli capaci di riempire davvero la cassa.

«Meghan ha finalmente detto a Harry che deve fare di più dal punto di vista finanziario. È lei che si occupa degli affari, gestisce il marchio e pensa al futuro», avrebbe raccontato la fonte a «Naughty But Nice».

Dietro l’irritazione ci sarebbe una domanda molto concreta: i Sussex riusciranno davvero a mantenersi da soli nel lungo periodo?

Dopo l’addio alla famiglia reale, la libertà ha un prezzo. E, secondo quanto trapela, Meghan vorrebbe che Harry se ne rendesse conto fino in fondo.

E intanto Thomas Markle pensa alle nozze

Ma non è tutto. Mentre la figlia farebbe i conti con le presunte tensioni economiche di coppia, sempre stando a quanto riportato da «Leggo», il padre Thomas Markle sarebbe pronto a un nuovo capitolo sentimentale.

Secondo una fonte vicina alla famiglia Markle citata dall’«Express», l’81enne vorrebbe sposarsi per la terza volta. La donna al suo fianco sarebbe Rio Caneda, infermiera filippina di 46 anni: trentacinque anni meno di lui e appena due più di Meghan.

I due si sarebbero conosciuti a Cebu City, nelle Filippine, nell’ospedale di riabilitazione dove Thomas Markle era ricoverato dopo l’amputazione d’urgenza della gamba sinistra, avvenuta a dicembre.

«Thomas mi ha detto che la sposerebbe all’istante e sta dicendo al resto della famiglia di essere più felice di quanto avrebbe mai potuto immaginare», avrebbe confidato la fonte.

Il gelo con Meghan resta totale

Il possibile matrimonio, però, non cancella la frattura più dolorosa. Thomas e Meghan non avrebbero rapporti da anni. E lui, in un’intervista con la nuova compagna, avrebbe detto di non capire ancora perché la figlia continui a ignorarlo completamente.

Il padre della duchessa non ha mai incontrato il principe Harry, sposato con Meghan da otto anni. Non ha mai conosciuto nemmeno i nipoti Archie, sette anni, e Lilibet, che tra pochi giorni compirà cinque anni.

Da una parte, quindi, Meghan alle prese con le presunte tensioni finanziarie in casa Sussex. Dall’altra, Thomas Markle pronto a ricominciare con un nuovo amore. Due storie parallele, una famiglia divisa e un copione che continua a far discutere.