Prince Harry

Il successo di «Spare» e «The Woman in Me» certificato anche dai numeri.

Numeri da record per il Principe Harry e Britney Spears con le loro discusse e controverse autobiografie.

Secondo Circana BookScan, che monitora i dati provenienti sia da librerie indipendenti sia da maggiori retailers, «Spare» del Duca di Sussex ha venduto ben 1,19 milioni di copie sin dal suo rilascio datato 10 gennaio, come riporta Forbes. «The Woman in Me» della principessa del pop invece ha venduto circa 417mila copie in formato cartaceo e oltre 1 milione di copie in formato digitale, dal 24 ottobre ad oggi.

È probabile che Britney superi Harry, considerando gli otto mesi di vantaggio del memoir del principe britannico.

Tra i bestseller del 2023 anche «Pageboy: a Memoir» di Elliot Page, con 67,038 copie, «Love, Pamela: a Memoir of Prose, Poetry, and Truth» di Pamela Anderson con 58,464 copie, e «Paris: the Memoir» di Paris Hilton con 46,637.

Covermedia