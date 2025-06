Harry e Meghan a Disneyland: una foto sospetta risveglia i complottisti

Questo fine settimana Lilibet, la figlia più piccola della famiglia Sussex, ha festeggiato il suo quarto compleanno a Disneyland e la duchessa Meghan ha condiviso su Instagram un montaggio video di vari momenti di famiglia trascorsi al parco a tema. Una ripresa, però, ha scatenato teorie cospirative.

Hai fretta? blue News riassume per te Come mostrato dalle foto condivise sui social da Meghan Markle, la famiglia di Sussex ha trascorso il weekend a Disneyland, per festeggiare il compleanno della piccola Lilibet.

Una delle foto, però, ha sollevato ipotesi complottiste, secondo cui la duchessa avrebbe usato l'IA per modificare lo scatto.

Alcuni ipotizzano che la famiglia non sia in realtà mai stata nel parco a tema. Mostra di più

Il principe Harry e sua moglie Meghan non esitano a fare di tutto per accontentare i loro figli. Per il quarto compleanno della piccola Lilibet hanno trascorso due giorni a Disneyland. Secondo le informazioni ottenute dalla rivista «Hello!», questa fuga di famiglia è costata ai Sussex tra i 3.800 e i 6.500 franchi.

Per consentire ai VIP di sfruttare al meglio il parco a tema, alcune aree sono state rese private e i membri della famiglia, accompagnati da guide speciali, hanno potuto accedere alle giostre attraverso passaggi segreti, secondo una fonte vicina ai Sussex.

Al termine di questo weekend incantato nella terra di Topolino, Meghan Markle ha pubblicato un montaggio video che racconta i momenti più belli di questi due giorni.

Foto ritoccate?

Ma una foto di famiglia in particolare ha attirato l'attenzione dei complottisti, come riportato, tra gli altri, dal «Daily Mail».

La foto mostra Meghan in piedi con le orecchie da Minnie, Harry accovacciato accanto ad Archie, e la piccola Lilibet a piedi nudi. I volti dei bambini sono coperti da un'emoji a forma di cuore.

La foto oggetto d'esame da parte di alcuni internauti. Screenshot Instagram/ Meghan Markle

I sostenitori delle teorie del complotto hanno subito analizzato l'immagine su Internet, e per alcuni è stato chiarissimo: i bambini non erano presenti e sono stati aggiunti dall'IA.

A sostegno delle loro affermazioni, indicano in particolare il pavimento, che sembra sospetto intorno ai piedi di Lilibet.

Ma mettono in dubbio anche l'abbigliamento dei ragazzi: mentre la bambina era vestita come se fosse in piena estate, il fratello indossava abiti caldi. La mano di Lilibeth, inoltre, sembra posizionata in modo strano, motivo per cui, secondo l'analisi di alcuni, non apparterrebbe a lei.

Poiché nessuno ha visto i Sussex durante il loro soggiorno a Disneyland, le ipotesi avanzate sono le più disparate: alcuni si spingono a sostenere che il weekend non sia mai avvenuto e che l'intera faccenda è stata inventata, altri sostengono che una tata sia stata rimossa dalla foto, altri ancora che Lilibet sembri più piccola rispetto alle sue ultime foto.

Secondo gli esperti di gestualità intervistati dal Daily Mail, il duca e la duchessa stanno usando la foto per ritrarre una «famiglia affiatata» per la quale «la celebrità è meno importante del benessere dei loro figli».

Un'immagine che ne ricorda un'altra...

Quest'immagine messa in dubbio dai complottisti riporta alla mente lo scandalo generato da un'altra foto reale, raffigurante la principessa Kate e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.

Pubblicata per rassicurare il pubblico dopo l'operazione della moglie del principe William, l'immagine attirò rapidamente i sospetti.

All'epoca, i cittadini britannici non sapevano ancora cosa avesse la principessa e Kensington Palace aveva solo annunciato che era stata sottoposta a «un'operazione all'addome».

Dopo aver negato che la foto fosse stata alterata, fu infine la stessa Kate ad ammettere di aver apportato una decina di modifiche grossolane. La foto ufficiale era stata poi ritirata dalle agenzie di stampa.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.