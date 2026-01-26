Harry & Meghan

In programma una proiezione speciale e la première ufficiale di «Cookie Queens» al Sundance Film Festival, documentario di cui il principe Harry e sua moglie Meghan sono produttori esecutivi.

Apparizione inattesa a Park City, nello Utah, per il principe Harry e Meghan Markle, che nel fine settimana hanno fatto il loro debutto al Sundance Film Festival.

La coppia ha partecipato a una proiezione speciale e a un evento celebrativo dedicato a «Cookie Queens», documentario di cui sono produttori esecutivi.

Il film racconta la storia di quattro giovani girl scout alle prese con la stagione più competitiva dell'anno: la vendita dei celebri biscotti. Una corsa fatta di ambizione, amicizia e determinazione, che per la duchessa di Sussex ha anche un valore intimo.

L'attrice, nota al grande pubblico per la serie «Suits», è stata infatti una scout da bambina, e quel rituale collettivo – così profondamente americano – diventa qui materia narrativa e memoria condivisa.

«Probabilmente è il film più tenero del festival»

Durante l'evento di sabato, Harry e Meghan hanno posato per le foto insieme a diversi ospiti, tra cui Amy Redford, figlia di Robert Redford, volto e anima storica del festival.

Il giorno successivo sono tornati al Sundance per la première ufficiale del documentario, occasione in cui la duchessa è salita sul palco per un breve intervento.

«Mio marito e io, con Archewell Productions, siamo profondamente orgogliosi e onorati di poter sostenere e valorizzare Cookie Queens», dichiara Meghan.

«Probabilmente è il film più tenero del festival, ma mi spingo a dire che è anche una delle rappresentazioni più potenti e significative di una tradizione americana, radicata nella nostalgia».

La presenza a Sundance conferma il percorso produttivo intrapreso dalla coppia nel 2020 con la fondazione di Archewell Productions, società attiva nel settore audiovisivo e legata da una partnership continuativa con Netflix.

Tra i progetti più noti figurano la docuserie «Harry & Meghan», uscita nel 2022, e la serie lifestyle «With Love, Meghan», presentata lo scorso anno.