Harry e Meghan festeggiano 8 anni di nozze ricreando la torta del royal wedding

Harry e Meghan festeggiano l’anniversario di matrimonio

La duchessa di Sussex pubblica immagini inedite delle nozze del 2018 e mostra il dolce scelto per celebrare l'anniversario.

Il principe Harry e la duchessa Meghan hanno celebrato l'ottavo anniversario di matrimonio ricreando la torta del royal wedding.

La quasi 45enne ha poi condiviso su Instagram alcune fotografie inedite delle nozze celebrate il 19 maggio 2018 a Windsor Castle. «Otto anni fa, oggi», ha scritto nella didascalia del post.

La duchessa ha pubblicato anche un video, nelle sue stories, in cui il marito le consegna una torta decorata con glassa bianca, una rosa color cipria e alcune candeline: «Buon anniversario alla mamma!», dice Harry nel filmato. Meghan replica: «E al papà!».

Accanto a una foto del dolce, la duchessa scrive: «Torta al limone e fiori di sambuco».

Ecco la torta nel video delle stories di Meghan IG

La stessa torta era stata scelta anche per il matrimonio del 2018. A firmarla era stata Claire Ptak, proprietaria di una pasticceria londinese.

Ecco cos'ha regalato Harry a Meghan

Più tardi Meghan ha mostrato anche il regalo ricevuto dal marito: una scultura in bronzo con due pinguini. Il bronzo è il dono tradizionalmente associato agli otto anni di matrimonio.

Il regalo di Harry Storie IG

In un video rivolto ai figli Archie, 7 anni, e Lilibet, 4, l'ex attrice della serie «Suits» ha spiegato il significato del regalo.

«Quando mamma e papà si sono fidanzati, abbiamo organizzato una festa con tutti i nostri amici e abbiamo detto: "Vestitevi da animali"», racconta. «Noi eravamo pinguini. Perché stanno insieme per tutta la vita».

Meghan ha infine mostrato una fotografia insieme a Harry, entrambi vestiti da pinguino durante la festa di fidanzamento.