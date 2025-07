Harry e Meghan devono risparmiare. Keystone

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle affrontano spese ingenti negli Stati Uniti. La loro residenza a Montecito comporta costi elevati, spingendoli a ridurre ulteriormente il personale.

Nicolò Forni

Un'altra serie di licenziamenti ha colpito il team del principe Harry e di Meghan Markle. Secondo «Page Six», i duchi di Sussex hanno deciso di affidarsi a un'agenzia esterna per la comunicazione, licenziando diversi membri del loro staff.

Dalla loro uscita dalla famiglia reale nel 2020, hanno già perso 25 dipendenti. Solo il mese scorso, sei collaboratori, inclusi due addetti stampa, sono stati lasciati andare.

Una fonte reale ha commentato: «Cambiano staff più velocemente di quanto la gente cambi la carta igienica».

Molti ex dipendenti hanno descritto l'ex attrice come una «dittatrice sui tacchi alti». Meredith Maines, capo comunicazione della coppia, ha spiegato che la scelta di passare a un'agenzia esterna è motivata da ragioni economiche e di efficienza.

Spese enormi

Ma perché i Sussex devono ridurre le spese? La stampa americana riporta che i due affrontano costi elevati, a partire dal mutuo di 9,5 milioni di dollari per la loro villa a Montecito, che comporta una spesa annuale di 250'000 dollari, oltre a un'imposta di 288'000.

Inoltre hanno speso cifre considerevoli per la sicurezza durante un «finto royal tour» in Colombia e per l'istruzione della figlia Lilibet Diana, iscritta a un asilo da 60'000 dollari l'anno.

Nonostante un patrimonio stimato di 60 milioni di dollari, Harry e Meghan sono considerati «poveri» rispetto ai loro amici di Hollywood come George Clooney e Oprah Winfrey.

Un contratto in forse e un marchio poco economico

Il loro contratto con Netflix, che scade quest'anno, potrebbe non essere rinnovato a causa del flop della serie «With love, Meghan».

La duchessa ha ampliato le sue attività commerciali lanciando il marchio di lifestyle «As Ever», vendendo prodotti come marmellate e tisane a prezzi non economici.

In un podcast, ha ammesso di sentirsi in colpa per la sua ricchezza, ma teme di non avere abbastanza denaro. Questa preoccupazione potrebbe aver contribuito alla recente decisione di ridurre ulteriormente il personale.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.