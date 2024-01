Harry e Meghan hanno uno stile di vita costoso. Secondo un esperto di pubbliche relazioni britannico, non possono permettersi di perdere il contratto con Netflix. keystone

Harry e Meghan conducono una vita di lusso. Il loro lucroso contratto con Netflix scade l'anno prossimo e il gigante dello streaming potrebbe porre fine all'accordo. Un esperto di pubbliche relazioni afferma: «Hanno bisogno di Netflix più di quanto non si rendano conto».

Harry e Meghan sono volati in Giamaica la scorsa settimana appositamente per la prima cinematografica di «Bob Marley - One Love». Hanno posato elegantemente come sempre sul tappeto rosso per la stampa.

I due conducono una vita lussuosa in esilio in California, che devono finanziare di tasca propria dopo il loro pensionamento come reali in attività.

Il principe (39 anni) e la duchessa (42) hanno i soldi per il loro costoso stile di vita grazie, tra le altre cose, al lucroso accordo con Netflix. Nel 2020, il provider di streaming ha firmato un contratto quinquennale del valore di 95 milioni di euro.

Il contratto scade nel 2025

La società di produzione dei due ha prodotto la serie di documentari «Invictus Games» e il format reality «Harry e Meghan» per Netflix. È anche responsabile della serie «Live to Lead». In essa, leader di tutto il mondo che vogliono fare la differenza raccontano le loro storie di vita ispirate.

Ma non tutti i progetti di serie dei Sussex hanno avuto successo. Quello di Harry «Invictus Games» ha fatto fiasco nelle classifiche di Netflix.

Se il gigante dello streaming rinnoverà il contratto con loro nel 2025 è ancora tutto da vedere.

Ryan McCormick, esperto di pubbliche relazioni britannico, ha dichiarato al Mirror: «Il principe e la duchessa di Sussex hanno bisogno di Netflix molto più di quanto probabilmente si rendano conto, perché la piattaforma di live streaming ha un pubblico così vasto. Anche le persone che non sono appassionate dei reali non avrebbero problemi a trovarli facilmente e a diventare potenzialmente loro fan».

Fare tutto il possibile per ottenere una proroga dell'accordo

L'esperto di PR afferma che l'accordo con Netflix è molto importante per Harry e Meghan, e non solo per i soldi. Netflix aiuta infatti i reali in esilio a rimanere un argomento di discussione e ad essere sempre ben visibili.

Infine, McCormick ha un consiglio per Harry e Meghan: «Quello di fare tutto il possibile per conquistare i cuori e le menti dei dirigenti di Netflix, perché se non lo faranno, sarà un disastro per le PR».