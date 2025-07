Harry e Meghan non rinnovano con Netflix. Imago

Nel 2020, Harry e Meghan Markle avevano intrapreso un nuovo capitolo con Netflix, firmando un accordo multimilionario. Tuttavia, a distanza di 5 anni, la collaborazione si conclude senza il rinnovo del contratto, lasciando spazio a nuove possibilità.

Sembrava l'inizio di una nuova era per Harry e Meghan Markle quando, nel 2020, lasciarono la Royal Family per iniziare una vita diversa in California. Firmarono un accordo con Netflix del valore di oltre 115 milioni di euro, promettendo documentari e progetti esclusivi. Tuttavia, 5 anni dopo, la collaborazione si conclude in sordina.

Secondo il «The Sun», Netflix ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a settembre 2025. Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali, fonti interne suggeriscono che la piattaforma abbia esaurito l'interesse nei confronti dei Sussex: «Hanno già dato tutto ciò che potevano».

La decisione non è stata causata da conflitti personali, poiché i rapporti tra Ted Sarandos, CEO di Netflix, e la duchessa rimangono buoni. Il problema principale sono stati i numeri. Dopo il successo iniziale della docu-serie «Harry & Meghan» nel 2022, l'interesse del pubblico è calato drasticamente.

Il principe invece ha tentato di risollevare le sorti con «Polo», una docu-serie sul suo sport preferito, che ha raccolto solo 500mila visualizzazioni in sei mesi. Anche «With Love, Meghan», lo show di lifestyle della duchessa, non ha avuto successo, con 5,3 milioni di spettatori, metà dei quali nella prima settimana, posizionandosi al 383° posto nel catalogo Netflix.

Paramount+ dietro l'angolo?

Gli insider indicano che la mancanza di contenuti accattivanti ha pesato sulla decisione: «Dopo il documentario iniziale, tutto è diventato più debole», ha riferito una fonte sempre al «Sun».

La fine dell'accordo con Netflix non è solo una questione d'immagine per Harry e Meghan, ma anche un colpo economico. La loro villa a Montecito costa circa 7 milioni di euro l'anno tra mutuo e spese di gestione, e gli introiti da streaming erano fondamentali per mantenere il loro stile di vita.

Tuttavia, i Sussex non sembrano pronti a lasciare i riflettori: si vocifera di un possibile accordo con Paramount+. Sebbene non ci siano conferme, un nuovo contratto potrebbe aprire un nuovo capitolo, a condizione che ci siano storie interessanti da raccontare.

