Harry e Meghan stanno cercando disperatamente di trovare nuove idee per salvare il loro accordo con Netflix. IMAGO/ZUMA Wire

Harry e Meghan stanno cercando disperatamente di salvare all'ultimo minuto il loro contratto da 90 milioni di dollari con Netflix. I duchi di Sussex hanno in programma nuovi show e un film per convincere il colosso dello streaming.

Hai fretta? blue News riassume per te Il lucroso accordo con Netflix del principe Harry e di sua moglie Meghan è in pericolo.

Il contratto con il colosso dello streaming scade nel 2025.

I duchi di Sussex stanno cercando disperatamente di salvare l'intesa, scrive un quotidiano britannico. Mostra di più

Il 2024 si sta trasformando sempre più in un altro «annus horribilis» per il principe Harry e sua moglie, la duchessa Meghan. I duchi di Sussex starebbero infatti cercando di salvare il loro contratto Netflix da 80 milioni di sterline all'ultimo minuto. Un ammontare di cui hanno urgentemente bisogno dopo la loro uscita come reali senior nel 2020.

La coppia sta pianificando dei nuovi show e film dopo che gli esperti hanno descritto l'accordo con il colosso dello streaming come una «bomba a orologeria», scrive il quotidiano inglese «The Sun».

I Sussex volevano disperatamente essere visti

Harry (39 anni) e Meghan (42 anni) hanno firmato il contratto con Netflix nel 2020. La loro società di produzione ha realizzato le serie documentarie «Heart of Invictus» e «Harry & Meghan» per il servizio di streaming.

È anche responsabile della serie «Live to Lead», in cui i leader di tutto il mondo, che hanno fatto o vogliono fare la differenza, condividono le loro stimolanti storie di vita.

Ma non tutti i progetti dei due hanno avuto successo. «Heart of Invictus», forse il più caro ad Harry, ha infatti fallito nella classifica di Netflix.

Di recente i due anno partecipato alla première del film biografico su Bob Marley in Giamaica. Gli esperti britannici di pubbliche relazioni hanno dichiarato che «vogliono assolutamente essere visti». Anche per raccontare ai media i loro nuovi progetti televisivi sul red carpet.

Ed effettivamente un capo di Netflix sostiene che i Sussex «in realtà hanno un sacco di film in sviluppo». Il quotidiano inglese «Times» riporta che Bela Bajaria, chief content officer, ha affermato che i nuovi progetti sono legati ad Archewell e includono «alcune cose non scritte».

D'altronde, questi nuovi show si trovano in una fase in cui non sarebbe ancora possibile prendere una decisione.