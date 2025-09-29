Il principe Harry Andy Stenning/AP/dpa

Una nuova polemica incombe nel Regno Unito sul tentativo di riavvicinamento fra il principe ribelle Harry e re Carlo III, dopo le recriminazioni e i contrasti seguiti allo strappo da casa Windsor del 2020 e al trasferimento in America del primo con la consorte Meghan.

Keystone-SDA SDA

Un tentativo sancito giusto a inizio settembre da un faccia a faccia di quasi un'ora a Londra fra padre e figlio, che non si vedevano di persona da tempo.

Descritto nelle indiscrezioni raccolte da alcuni media statunitensi come un incontro «commovente» da entrambe le parti, e come un passo avanti positivo, il colloquio è stato invece liquidato come «formale» da fonti anonime di corte evocate dal «Sun» di Rupert Murdoch.

Ricordiamo che il tabloid britannico è destrorso e ostile al duca di Sussex, tanto che quest'ultimo lo ha trascinato in tribunale al pari di altre testate accusate di intercettazioni illegali.

Una ricostruzione, quest'ultima, respinta seccamente nel weekend da una portavoce del principe cadetto, secondo cui dietro l'articolo del «Sun» si nasconderebbero figure dell'apparato di palazzo – da lui ripetutamente criticato in passato, incluso nell'autobiografia bestseller «Spare» – impegnate a «sabotare» gli sforzi di riconciliazione.

Resta il il gelo fra Harry e il fratello maggiore William

Sforzi avviati con il re sullo sfondo del cancro diagnosticatogli l'anno scorso, e che al momento non sembrano peraltro poter invece scalfire il gelo fra Harry e il fratello maggiore William, erede al trono britannico.

L'accusa di sabotaggio viene ripresa oggi pure dal «Times», altro giornale del gruppo Murdoch, il quale cita funzionari di Buckingham Palace che si dicono «rattristati e sconcertati» per i sospetti.

Giurando che «diversi consiglieri» di primo piano dello staff del sovrano starebbero al contrario «lavorando dietro le quinte per migliorare quella che è una relazione privata, delicata ma importante all'interno della famiglia» reale.