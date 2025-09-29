  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Qual è la verità? Il principe Harry parla di «sabotaggi» nel suo riavvicinamento al padre re Carlo

SDA

29.9.2025 - 14:41

Il principe Harry
Il principe Harry
Andy Stenning/AP/dpa

Una nuova polemica incombe nel Regno Unito sul tentativo di riavvicinamento fra il principe ribelle Harry e re Carlo III, dopo le recriminazioni e i contrasti seguiti allo strappo da casa Windsor del 2020 e al trasferimento in America del primo con la consorte Meghan.

Keystone-SDA

29.09.2025, 14:41

Un tentativo sancito giusto a inizio settembre da un faccia a faccia di quasi un'ora a Londra fra padre e figlio, che non si vedevano di persona da tempo.

Descritto nelle indiscrezioni raccolte da alcuni media statunitensi come un incontro «commovente» da entrambe le parti, e come un passo avanti positivo, il colloquio è stato invece liquidato come «formale» da fonti anonime di corte evocate dal «Sun» di Rupert Murdoch.

Ricordiamo che il tabloid britannico è destrorso e ostile al duca di Sussex, tanto che quest'ultimo lo ha trascinato in tribunale al pari di altre testate accusate di intercettazioni illegali.

Una ricostruzione, quest'ultima, respinta seccamente nel weekend da una portavoce del principe cadetto, secondo cui dietro l'articolo del «Sun» si nasconderebbero figure dell'apparato di palazzo – da lui ripetutamente criticato in passato, incluso nell'autobiografia bestseller «Spare» – impegnate a «sabotare» gli sforzi di riconciliazione.

Royal Family. Re Carlo e il principe Harry si incontrano: un passo verso la pace familiare?

Royal FamilyRe Carlo e il principe Harry si incontrano: un passo verso la pace familiare?

Resta il il gelo fra Harry e il fratello maggiore William

Sforzi avviati con il re sullo sfondo del cancro diagnosticatogli l'anno scorso, e che al momento non sembrano peraltro poter invece scalfire il gelo fra Harry e il fratello maggiore William, erede al trono britannico.

L'accusa di sabotaggio viene ripresa oggi pure dal «Times», altro giornale del gruppo Murdoch, il quale cita funzionari di Buckingham Palace che si dicono «rattristati e sconcertati» per i sospetti.

Giurando che «diversi consiglieri» di primo piano dello staff del sovrano starebbero al contrario «lavorando dietro le quinte per migliorare quella che è una relazione privata, delicata ma importante all'interno della famiglia» reale.

I più letti

Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Latitante svizzero arrestato al valico di Bizzarone
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Roger Federer adolescente: la foto della sua cameretta fa il giro del web

Le ultime sulla Royal Family

Royal Family. Voci di tensione tra re Carlo e il principe William: realtà o fantasia?

Royal FamilyVoci di tensione tra re Carlo e il principe William: realtà o fantasia?

Gelosia reale. Scintille tra la regina Camilla e la principessa Kate durante la visita di Trump

Gelosia realeScintille tra la regina Camilla e la principessa Kate durante la visita di Trump

Royal Family. Harry sogna la pace con papà: «Voglio tornare a casa più spesso e portare anche Archie e Lilibet»

Royal FamilyHarry sogna la pace con papà: «Voglio tornare a casa più spesso e portare anche Archie e Lilibet»

Altre notizie

C'è la fila. Tutti vogliono essere Batman: i retroscena di James Gunn

C'è la filaTutti vogliono essere Batman: i retroscena di James Gunn

Su Food Network. Nuovo show per Ernst Knam: in arrivo «The King of Chocolate»

Su Food NetworkNuovo show per Ernst Knam: in arrivo «The King of Chocolate»

In California. Per Selena Gomez e Benny Blanco nozze da sogno con ospiti vip

In CaliforniaPer Selena Gomez e Benny Blanco nozze da sogno con ospiti vip