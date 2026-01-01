  1. Clienti privati
Cinema Harry Melling: «Non voglio essere incatenato a Harry Potter»

Covermedia

1.1.2026 - 13:00

Harry Melling
Harry Melling

L'attore britannico spiega perché ha sempre evitato di essere identificato con un solo ruolo e racconta il suo percorso lontano dalle etichette.

Covermedia

01.01.2026, 13:00

01.01.2026, 13:03

Harry Melling racconta un inizio difficile.

L'attore ha interpretato Dudley Dursley in cinque film della saga di «Harry Potter», dai 10 ai 21 anni, ma oggi ammette di aver faticato a scrollarsi di dosso quell'etichetta.

In una recente intervista a The Hollywood Reporter, l'attore, oggi 36enne, ha spiegato di non voler essere riconosciuto o definito prima ancora di entrare in un ruolo.

«È l'opposto di ciò che questa industria si aspetta, ma per me è il complimento più grande», ha detto. «Non voglio che il pubblico sappia chi sono prima di vedere un film. Voglio che veda solo il personaggio».

Melling ha aggiunto di essere stato «praticamente un bambino» quando ha lavorato nella saga, ma di sentire ancora oggi il peso di quell'esperienza. In passato aveva dichiarato di aver «passato la vita a scappare da «Harry Potter"», precisando ora che si trattava di una battuta, ma non del tutto priva di verità.

«Entrare così presto in un franchise enorme non è mai stato un obiettivo», ha spiegato. «Sapevo che restare intrappolato nel ruolo di attore bambino mi avrebbe impedito di fare altro».

Dopo «Harry Potter», ha costruito una carriera volutamente eclettica tra teatro, cinema indipendente britannico e produzioni internazionali, collaborando anche con i fratelli Coen e prendendo parte a titoli come «La regina degli scacchi» e «The Pale Blue Eye – I delitti di West Point».

«Non mi sono innamorato di «Harry Potter"», ha concluso. «Mi sono innamorato dell'idea di poter essere molte cose diverse».

