Dominic Mclaughlin

Iniziate ufficialmente le riprese della nuova serie ispirata ai romanzi di J.K. Rowling. Primo ciak a Leavesden, con Dominic McLaughlin nei panni del maghetto più celebre del mondo. In arrivo su HBO Max nel 2027.

Covermedia Covermedia

Il mondo magico di «Harry Potter» sta per tornare, questa volta in versione seriale. Le riprese dell'attesissima serie TV prodotta da HBO Max sono ufficialmente iniziate lunedì presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, nei pressi di Londra, gli stessi dove furono girati anche gli storici film con Daniel Radcliffe.

Per celebrare l'evento, HBO Max ha diffuso la prima immagine ufficiale dal set: Dominic McLaughlin, il giovane attore scelto per interpretare Harry Potter, appare in uniforme di Hogwarts, occhiali tondi sul naso e in mano un ciak da cui si evince che il primo episodio è diretto da Mark Mylod, regista acclamato di «Succession».

Oltre 30.000 aspiranti maghi

McLaughlin è stato selezionato dopo un'audizione che ha coinvolto oltre 30.000 aspiranti maghi. Al suo fianco, Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley, ruoli resi iconici al cinema da Emma Watson e Rupert Grint.

Il cast si arricchisce di nuovi volti: Rory Wilmot sarà Neville Paciock, Amos Kitson interpreterà Dudley Dursley, Louise Brealey vestirà i panni della professoressa di volo Rolanda Bumb, mentre Anton Lesser sarà il fabbricante di bacchette Garrick Olivander.

Tra i nomi già annunciati, spiccano alcune star internazionali: John Lithgow nei panni di Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Paapa Essiedu sarà Severus Piton, Nick Frost interpreterà Hagrid e Johnny Flynn sarà Lucius Malfoy.

La serie seguirà fedelmente la struttura dei romanzi

La serie seguirà fedelmente la struttura dei romanzi: ogni stagione sarà dedicata a un libro della saga. L'uscita è prevista per il 2027 su HBO Max, con l'obiettivo di offrire una narrazione più approfondita e fedele rispetto alla versione cinematografica.

Con un cast rinnovato, una regia d'autore e una fanbase mondiale impaziente, la nuova «Harry Potter» si candida a diventare uno degli eventi televisivi più attesi del decennio.