Jk Rowling

L'autrice britannica ha elogiato i primi episodi della nuova serie televisiva tratta dai suoi romanzi, confermando la sua collaborazione con il team di sceneggiatori.

J.K. Rowling promuove senza riserve la nuova serie TV di «Harry Potter», prodotta da HBO.

Con lo stile riservato ma affilato che la contraddistingue, l'autrice è tornata a far parlare di sé condividendo – via X – un raro commento pubblico sul progetto più atteso dell'universo magico. E lo ha fatto con parole che lasciano poco spazio ai dubbi: «Ho letto i primi due episodi della futura serie di Harry Potter per HBO e sono così, così, così belli!».

La Rowling ha lavorato a stretto contatto con gli sceneggiatori, definiti da lei «estremamente talentuosi». HBO, sin dall'annuncio del progetto, aveva fatto sapere che l'autrice sarebbe stata coinvolta nella realizzazione, seppur senza un ruolo creativo ufficialmente definito.

Nonostante l'entusiasmo però la nuova produzione è già al centro di controversie. Dalla fine del 2020, la Rowling è stata più volte accusata di transfobia per alcune sue dichiarazioni sui social. La collaborazione con HBO ha suscitato reazioni contrastanti, anche da una parte del pubblico e della comunità LGBTQ+.

Casey Bloys, CEO di HBO, ha difeso la scelta di includere la scrittrice nel progetto: «La decisione di collaborare con J.K. Rowling non è una novità. Lavoriamo con lei da 25 anni», ha dichiarato nel podcast The Town.

«È chiaro che quelle sono sue opinioni personali e politiche. Ha diritto di esprimerle. E se qualcuno vuole discuterne, può farlo su Twitter».

Bloys ha inoltre sottolineato che le opinioni personali dell'autrice non hanno influenzato né il casting né le assunzioni nella produzione, aggiungendo che la serie non sarà «infusa» delle sue posizioni controverse.

La serie, ancora senza una data di uscita ufficiale, promette una nuova trasposizione fedele e dettagliata dei sette volumi originali, con un nuovo cast e un formato seriale pensato per esplorare a fondo l'universo narrativo di «Harry Potter».