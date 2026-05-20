Gracie Cochrane

Il personaggio sarà riassegnato prima dell'inizio delle riprese dei nuovi episodi della produzione HBO.

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Gracie Cochrane ha lasciato il ruolo di Ginny Weasley nella nuova serie tv HBO dedicata a «Harry Potter e la pietra filosofale» dopo aver completato le riprese del primo capitolo.

L'attrice e la sua famiglia hanno diffuso un comunicato spiegando che la decisione è stata presa a causa di «circostanze impreviste».

La produzione procederà ora con un nuovo casting per il personaggio prima dell'inizio delle riprese della seconda stagione ai Leavesden Studios, vicino Londra.

«A causa di circostanze impreviste, Gracie ha preso la difficile decisione di lasciare il ruolo di Ginny Weasley nella serie HBO di «Harry Potter» dopo la prima stagione», si legge nella nota riportata da Variety.

«Il periodo trascorso nel mondo di «Harry Potter» è stato davvero meraviglioso e lei è profondamente grata a Lucy Bevan e all'intero team di produzione per aver reso questa esperienza indimenticabile. Gracie guarda con entusiasmo alle opportunità future».

Anche HBO ha commentato la notizia attraverso un portavoce: «Sosteniamo la decisione di Gracie Cochrane e della sua famiglia di non tornare nella prossima stagione della serie HBO di «Harry Potter» e la ringraziamo per il lavoro svolto. Auguriamo a Gracie e alla sua famiglia il meglio».

Il ruolo di Ginny Weasley

Ginny Weasley, la sorella minore di Ron Weasley e futuro interesse amoroso di Harry Potter, compare brevemente nel romanzo «Harry Potter e la pietra filosofale», su cui si basa la prima stagione della serie.

Il personaggio acquista però maggiore spazio nel secondo libro, quando entra a Hogwarts e finisce posseduta, aprendo la misteriosa Camera dei Segreti.

Nella saga cinematografica originale Ginny Weasley era interpretata da Bonnie Wright.

La prima stagione della serie ha già concluso le riprese in vista del debutto previsto a Natale.