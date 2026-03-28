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La saga continua «Harry Potter»: la serie sbarca su HBO Max a Natale

Covermedia

28.3.2026 - 13:00

Da sinistra, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout interpreteranno rispettivamente, Hermione Granger, Harry Potter e Ron Weasley nella serie HBO sul maghetto.
Da sinistra, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout interpreteranno rispettivamente, Hermione Granger, Harry Potter e Ron Weasley nella serie HBO sul maghetto.
KEYSTONE

Diffusi trailer e data di rilascio della prima stagione dello show.

Covermedia

28.03.2026, 13:00

28.03.2026, 15:05

È stato diffuso il primo trailer dell'attesissima serie tv di «Harry Potter», insieme alla data di uscita prevista per Natale.

La prima stagione, composta da otto episodi, si intitola «Harry Potter e la Pietra Filosofale», lo stesso titolo del film d'esordio del 2001. La prima stagione parlerà delle origini di Harry, da studente a mago.

«Nel giorno del suo undicesimo compleanno, una lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts apre a Harry un mondo nascosto: un mondo di divertimento, amicizia e magia. Ma questa nuova avventura comporta anche grandi rischi, poiché Harry sarà costretto ad affrontare un pericoloso nemico del suo passato», si legge in un comunicato di HBO Max, la piattaforma che trasmetterà la serie.

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Il nuovo cast

La serie arriva dopo gli otto film ispirati ai romanzi di J.K. Rowling e che hanno lanciato le carriere di star come Daniel Radcliffe e Emma Watson.

A interpreterà nelle serie il ruolo di Harry Potter sarà Dominic McLaughlin, mentre Arabella Stanton quello di Hermione. Alastair Stout vestirà invece i panni di Ron Weasley. Il trio di giovani attori è in gran parte sconosciuto.

Tra i nomi più noti legati al progetto figurano John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Papa Essiedu in quello di Severus Piton e Paul Whitehouse in quello di Argus Gazza.

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