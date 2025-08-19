Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera

Il principe Harry (a destra) avrebbe avuto un rapporto stretto con il nonno, il principe Filippo. Qui i due nel 2014. KEYSTONE

Il principe Harry ha scritto una lettera in occasione della Giornata della vittoria sul Giappone, onorando il suo legame con il defunto nonno, il principe Filippo.

Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry ha mantenuto uno stretto rapporto con i suoi defunti nonni, la regina Elisabetta II e il principe Filippo.

In occasione dell'80° anniversario della Giornata della vittoria sul Giappone, ha onorato il nonno con una lettera personale.

In questa il duca di Sussex ha reso omaggio al servizio prestato dal duce di Edimburgo nella Guerra del Pacifico, sottolineando la sua modestia e l'eredità dei veterani.

Ha fatto deporre la lettera con discrezione durante una cerimonia commemorativa in un monumento dello Staffordshire. Erano presenti il re Carlo III e la regina Camilla. Mostra di più

Il principe Harry, che è noto per essersi allontanato dalla famiglia reale, avrebbe avuto un rapporto stretto con i suoi defunti nonni, la regina Elisabetta II (1926-2022) e il principe Filippo (1921-2021).

In occasione dell'80° anniversario della Giornata della vittoria sul Giappone, ha scritto un'emozionante lettera per onorare i ricordi del nonno, come riporta «GB News».

Ogni anno, la commemorazione ricorda la resa del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Per celebrare l'occasione, venerdì 15 agosto si è tenuta una cerimonia nello Staffordshire, alla quale hanno partecipato re Carlo III e la regina Camilla.

Sebbene il secondogenito del sovrano non abbia potuto partecipare di persona, ha fatto in modo che un amico deponesse una lettera e una corona di fiori al monumento in suo nome, come si legge su GB News.

Una figura formativa nella vita di Harry

GB News è riuscito a visionare la lettera.

In questa Harry scrive: «Questo anniversario ha un significato molto speciale per me. Il mio defunto nonno, il principe Filippo, duca di Edimburgo, ha prestato servizio nella Guerra del Pacifico. Parlava con tranquilla modestia di quegli anni, ma so quanto rispettasse tutti coloro che erano al suo fianco in quel teatro di guerra».

Filippo, morto il 9 aprile 2021, sembra dunqe essere ancora una figura formativa nella vita del duca di Sussex, a quattro anni dalla sua scomparsa.

Nella sua lettera, il nipote riflette sulle esperienze condivise e sull'eredità dei veterani: «Quando penso a lui oggi, penso anche a tutti i veterani, alle difficoltà che hanno condiviso, ai legami che hanno creato e all'eredità che tutti loro lasciano».