Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera

Il principeHarry, che è noto per essersi allontanato dalla famiglia reale, avrebbe avuto un rapporto stretto con i suoi defunti nonni, la reginaElisabettaII (1926-2022) e il principeFilippo (1921-2021).
In occasione dell'80° anniversario della Giornata della vittoria sul Giappone, ha scritto un'emozionante lettera per onorare i ricordi del nonno, come riporta «GB News».
Ogni anno, la commemorazione ricorda la resa del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Per celebrare l'occasione, venerdì 15 agosto si è tenuta una cerimonia nello Staffordshire, alla quale hanno partecipato reCarlo III e la reginaCamilla.
Sebbene il secondogenito del sovrano non abbia potuto partecipare di persona, ha fatto in modo che un amico deponesse una lettera e una corona di fiori al monumento in suo nome, come si legge su GB News.
Una figura formativa nella vita di Harry
GB News è riuscito a visionare la lettera.
In questa Harry scrive: «Questo anniversario ha un significato molto speciale per me. Il mio defunto nonno, il principe Filippo, duca di Edimburgo, ha prestato servizio nella Guerra del Pacifico. Parlava con tranquilla modestia di quegli anni, ma so quanto rispettasse tutti coloro che erano al suo fianco in quel teatro di guerra».
Filippo, morto il 9 aprile 2021, sembra dunqe essere ancora una figura formativa nella vita del duca di Sussex, a quattro anni dalla sua scomparsa.
Nella sua lettera, il nipote riflette sulle esperienze condivise e sull'eredità dei veterani: «Quando penso a lui oggi, penso anche a tutti i veterani, alle difficoltà che hanno condiviso, ai legami che hanno creato e all'eredità che tutti loro lasciano».