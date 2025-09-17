Principe Harry

Il Duca di Sussex torna a parlare del libro che ha fatto tremare Buckingham Palace. «Non è vendetta, ma un atto di responsabilità», afferma.

Covermedia Covermedia

Il principe Harry non ha dubbi: la pubblicazione di «Spare», l'autobiografia uscita nel gennaio 2023, non è stata uno sfogo né tantomeno una resa dei conti.

Ospite di una lunga conversazione con The Guardian, il secondogenito di re Carlo ha difeso con forza la scelta di raccontare la propria verità.

«So che il fatto di espormi infastidisce qualcuno e va contro la narrativa dominante. Ma quel libro era una serie di correzioni a storie già pubblicate», spiega Harry. «Un solo punto di vista era stato diffuso e c'era bisogno di un contrappeso. Non credo di aver lavato i panni sporchi in pubblico. È stato un messaggio difficile, ma l'ho fatto nel modo migliore possibile. La mia coscienza è pulita. Non si tratta di vendetta, ma di responsabilità».

Nelle sue pagine, il Duca di Sussex aveva affrontato temi intimi e dolorosi: dall'infanzia segnata dalla morte della madre Diana, nel 1997, al rapporto complesso con il fratello William, fino al legame con la moglie Meghan Markle.

Oggi Harry guarda avanti, soprattutto alla riconciliazione familiare. La scorsa settimana, durante una visita a Londra per una serie di eventi benefici, ha preso il tè privatamente con re Carlo: il primo incontro faccia a faccia dopo 19 mesi. «Nel prossimo anno la priorità deve essere mio padre», sottolinea.

Dalla sua casa in California, il Duca non nasconde il desiderio di tornare nel Regno Unito insieme ai figli Archie, sei anni, e Lilibet, quattro. «Sì, lo farei. Questa settimana ha reso tutto più vicino», confida. «Ho sempre amato il Regno Unito e lo amerò sempre. È stato bello riconnettersi con le cause che mi stanno a cuore».