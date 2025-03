Prince Harry

Il principe Harry si è detto «devastato» in seguito alla decisione di dimettersi da patron di un ente di beneficenza da lui co-fondato in Africa.

Il duca di Sussex e il principe Seeiso del Lesotho avevano fondato «Sentebale» nel 2006, con l'obiettivo di aiutare bambini e adolescenti a cui era stato diagnosticato l'HIV/AIDS in regioni dell'Africa meridionale come il Lesotho e il Botswana.

Harry aveva fondato la charity durante il suo anno sabbatico nel ricordo della madre Diana, che durante la sua breve vita offrì sostegno ai malati di HIV/AIDS.

Oggi, Harry e Seeiso hanno annunciato di essersi dimessi con l'intero Consiglio di amministrazione, a causa della decisione della presidente del CdA, la dott.ssa Sophie Chandauka, di citare in giudizio la fondazione, dopo che le era stato chiesto di fare un passo indietro.

«Con grande dispiacere, ci siamo dimessi dai nostri ruoli di patron dell'organizzazione fino a nuovo avviso. È devastante che il rapporto tra i fiduciari dell'ente di beneficenza e la presidente del consiglio si sia rotto irreparabilmente, creando una situazione insostenibile», hanno dichiarato i due principi in un comunicato congiunto.

«Questi fiduciari hanno agito nel migliore interesse dell'ente di beneficenza chiedendo alla presidente di dimettersi, tenendo a mente il benessere del personale. In cambio lei ha fatto causa all'ente di beneficenza per rimanere in questa posizione, sottolineando ulteriormente la rottura del rapporto».

Volontà di condividere le preoccupazioni con la Charity Commission

Harry e Seeiso hanno confermato la volontà di condividere «tutte le nostre preoccupazioni con la Charity Commission su come ciò sia avvenuto».

Chandauka, che era stata nominata presidente nel luglio 2023, avrebbe segnalato Sentebale alla UK Charity Commission.

Secondo la BBC, la legale e imprenditrice di finanza aziendale aveva denunciato un «abuso di potere» presso l'ente di beneficenza. «Ci sono persone in questo mondo che si comportano come se fossero al di sopra della legge e maltrattano le persone, e poi giocano la carta della vittima e usano la stessa stampa che disdegnano per danneggiare le persone che hanno il coraggio di contestare la loro condotta», ha commentato.

Un rappresentante della Charity Commission ha confermato che erano «consapevoli delle preoccupazioni» sulla governance di Sentebale.