  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Royal Family Harry smentisce i rumors: «Archie non andrà a Eton». Ecco perchè

Covermedia

23.9.2025 - 13:00

Principe Harry
Principe Harry

Il principe risponde ai rumors: nessuna iscrizione al collegio d'élite da 55mila euro l'anno. Sullo sfondo, le confidenze a Joss Stone e i ricordi amari del tempo passato tra i banchi con William.

Covermedia

23.09.2025, 13:00

23.09.2025, 13:16

Archie non seguirà le orme del padre.

Nei giorni scorsi alcune testate britanniche avevano rilanciato la voce che il principe Harry avesse già registrato il figlio maggiore, sei anni, a Eton College, la scuola esclusiva di Windsor dove hanno studiato generazioni di reali e che costa oltre 55mila euro all'anno. Una scelta che avrebbe stupito, visto che Harry e Meghan vivono ormai stabilmente in California.

Ma la smentita è arrivata puntuale. «Il principe Harry non ha iscritto il figlio ad Eton, né ha intenzione di farlo», ha confermato un portavoce dei Sussex al Daily Mail.

L'indiscrezione era nata dalla newsletter The Royalist, poco dopo che Harry era stato visto scambiare alcune battute con la cantante Joss Stone ai WellChild Awards. Proprio lei, rientrata nel Regno Unito dopo anni trascorsi in America, ha raccontato a HELLO!: «Ci ha chiesto come ci stiamo ambientando, era davvero interessato al nostro ritorno. È sempre molto caldo e alla mano. Ha detto che le scuole qui sono meravigliose e che la comunità è fondamentale per i bambini. Forse un giorno tornerà anche lui, sarebbe bello».

Eton, però, resta un capitolo complesso nella vita del principe. Nel memoir «Spare», pubblicato nel 2023, Harry aveva rivelato di non essersi mai sentito a proprio agio tra quelle mura e di aver sofferto per il comportamento del fratello William, che allora gli chiese di fingere di non conoscerlo.

Un ricordo doloroso che getta ulteriore luce sulla distanza, non solo geografica, che oggi separa i due Windsor.

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein
Iacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»
Caterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

The Royal Family

Ecco chi ha incontrato. Una visita segreta del principe Harry durante il suo viaggio nel Regno Unito

Ecco chi ha incontratoUna visita segreta del principe Harry durante il suo viaggio nel Regno Unito

Royal Family. Harry sogna la pace con papà: «Voglio tornare a casa più spesso e portare anche Archie e Lilibet»

Royal FamilyHarry sogna la pace con papà: «Voglio tornare a casa più spesso e portare anche Archie e Lilibet»

Royal Family. Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»

Royal FamilyIl principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»

Altre notizie

Disney dà luce verde. Jimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Disney dà luce verdeJimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Un processo doloroso. Caterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Un processo dolorosoCaterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Confessioni. Giuliana De Sio rivela pressioni e minacce sul set de «L'Onore e il Rispetto»

ConfessioniGiuliana De Sio rivela pressioni e minacce sul set de «L'Onore e il Rispetto»