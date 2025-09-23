Principe Harry

Il principe risponde ai rumors: nessuna iscrizione al collegio d'élite da 55mila euro l'anno. Sullo sfondo, le confidenze a Joss Stone e i ricordi amari del tempo passato tra i banchi con William.

Covermedia Covermedia

Archie non seguirà le orme del padre.

Nei giorni scorsi alcune testate britanniche avevano rilanciato la voce che il principe Harry avesse già registrato il figlio maggiore, sei anni, a Eton College, la scuola esclusiva di Windsor dove hanno studiato generazioni di reali e che costa oltre 55mila euro all'anno. Una scelta che avrebbe stupito, visto che Harry e Meghan vivono ormai stabilmente in California.

Ma la smentita è arrivata puntuale. «Il principe Harry non ha iscritto il figlio ad Eton, né ha intenzione di farlo», ha confermato un portavoce dei Sussex al Daily Mail.

L'indiscrezione era nata dalla newsletter The Royalist, poco dopo che Harry era stato visto scambiare alcune battute con la cantante Joss Stone ai WellChild Awards. Proprio lei, rientrata nel Regno Unito dopo anni trascorsi in America, ha raccontato a HELLO!: «Ci ha chiesto come ci stiamo ambientando, era davvero interessato al nostro ritorno. È sempre molto caldo e alla mano. Ha detto che le scuole qui sono meravigliose e che la comunità è fondamentale per i bambini. Forse un giorno tornerà anche lui, sarebbe bello».

Eton, però, resta un capitolo complesso nella vita del principe. Nel memoir «Spare», pubblicato nel 2023, Harry aveva rivelato di non essersi mai sentito a proprio agio tra quelle mura e di aver sofferto per il comportamento del fratello William, che allora gli chiese di fingere di non conoscerlo.

Un ricordo doloroso che getta ulteriore luce sulla distanza, non solo geografica, che oggi separa i due Windsor.