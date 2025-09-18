Il principe Harry IMAGO/Spotlight Royal

Il principe ribelle, intervistato dal «The Guardian» nel giorno del suo 41° compleanno, ha espresso il desiderio di tornare più frequentemente nel Regno Unito con i suoi figli, nonostante le tensioni familiari.

Il principe Harry, noto per il suo spirito indipendente, ha recentemente condiviso con «The Guardian» il suo stato d'animo positivo durante un'intervista avvenuta il 15 settembre 2025, giorno del suo 41° compleanno.

Durante la sua breve visita in Ucraina, come riporta «Leggo», il 41enne ha dichiarato di sentirsi «molto felice di chi sono e per la vita che ho», sfidando così le descrizioni negative di una parte della stampa britannica che lo dipinge come «triste».

Nonostante il silenzio della Corona nel giorno del suo compleanno, sua moglie, la duchessa Meghan, ha scelto di celebrare l'occasione condividendo una foto del marito in divisa.

Tuttavia, le tensioni con la famiglia reale sembrano ancora irrisolte.

Vuole portare Archie e Lilibet più spesso nel Regno Unito

Il recente viaggio a Londra ha infuso in Harry un rinnovato ottimismo. Dopo un'assenza di un anno e mezzo, il suo ritorno a casa è stato significativo.

Sebbene il rapporto con il fratello, il principe William, rimanga freddo, la sua principale preoccupazione è riconciliarsi con suo padre, re Carlo III. Dopo 19 mesi, il suo secondogenito ha avuto un incontro di 55 minuti con lui, il che è decisamente un passo importante verso la pace.

Harry ha espresso il desiderio di portare i suoi figli, Archie di 6 anni e Lilibet Diana di 4 anni, nel Regno Unito con maggiore frequenza. Questo desiderio, che coltiva da tempo, sembra ora più vicino a realizzarsi.

«Questa settimana ha reso il momento più vicino», ha affermato, suggerendo che il suo sogno potrebbe presto diventare realtà.

