Harry Styles

Il cantante, ex membro degli One Direction, tra la folla con occhiali scuri e un cappello con la scritta 'Techno is my boyfriend'.

Covermedia Covermedia

Harry Styles è apparso tra la folla a San Pietro a Roma per assistere all'arrivo del Papa Leone XIV, all'anagrafe Robert Francis Prevost.

Nonostante il look lo abbia reso quasi irriconoscibile, una fan ha subito capito che davanti ai suoi occhi c'era l'ex membro degli One Direction: «Mentre guardavo l'annuncio del Papa in piazza San Pietro, Harry Styles mi è passato accanto e i nostri sguardi si sono incrociati», ha scritto la fan in un post su X per accompagnare lo scatto del cantante.

A spazzare via ogni dubbio è il cappello che indossa, un accessorio diventato 'famoso' per essere il 'preferito' del direttore creativo di Valentino Alessandro Michele, amico di lunga data del cantante. I due si sono conosciuti quando Michele era il designer di Gucci ed ha rivoluzionato il modo di concepire il look da uomo. E lo stile di Styles ne è un esempio.

Non è la prima volta che Harry viene avvistato nella Capitale: il 31enne ama particolarmente la città italiana. Nel 2019 ha comprato una casa a Civita di Bagnoregio, nei pressi di Viterbo, e pare che ora stia cercando di comprare un altro immobile nel centro di Roma.