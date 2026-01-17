Harry Styles

«Kiss All the Time. Disco, Occasionally» verrà rilasciato il 6 marzo.

Covermedia Covermedia

Harry Styles sta per tornare sulla scena musicale con il suo quarto album in studio.

Intitolato «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», il disco verrà rilasciato ufficialmente il 6 marzo e sarà il primo dell'ex One Direction a quattro anni dall'uscita dell'acclamato «Harry's House» del 2022, premiato con l'Album of the Year ai Grammy Awards.

Styles ha svelato la copertina dell'album su Instagram con uno scatto notturno dell'artista in maglietta e jeans, in piedi e all'aperto sotto una scintillante palla da discoteca.

L'annuncio è stato preceduto da una breve campagna teaser, consistente in una serie di cartelloni pubblicitari affissi in giro per il mondo con le scritte «We belong together» e «See you very soon».

Come anticipato dal comunicato stampa, l'album sarà composto da 12 inediti e vedrà Kid Harpoon nei panni di produttore esecutivo. Il cantautore e produttore musicale britannico è un fidato collaboratore di Harry sin dai tempi del rilascio del suo primo album da solista, nel 2017.

«Kiss All the Time. Disco, Occasionally» arriva a un anno e mezzo dalla tragica morte dell'amico ed ex compagno di band Liam Payne, precipitato dal balcone di un hotel in Argentina.