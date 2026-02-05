SpettacoloHarry Styles: concerto esclusivo a Manchester per il lancio del nuovo album
Covermedia
5.2.2026 - 11:00
Il cantante terrà un'esibizione unica il 6 marzo, in occasione del rilascio del suo nuovo album, con una performance completa del disco.
05.02.2026, 11:00
Harry Styles ha annunciato un concerto esclusivo il 6 marzo a Manchester, dove presenterà dal vivo il suo nuovo album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally».
L'evento, che si terrà al Co-Op Live Arena, coinciderà con il rilascio ufficiale del disco, contenente 12 brani.
I biglietti per il concerto costeranno solo £20 (circa 27 euro).
Questo spettacolo arriva a una settimana dalla partecipazione di Styles ai «BRIT Awards», che per la prima volta si terranno a Manchester il 28 febbraio. In quell'occasione, il cantante debutterà dal vivo con i brani del suo nuovo album. Nel 2023, Styles era già stato protagonista ai «BRIT Awards», dove aveva ricevuto quattro nomination per il suo album «Harry's House» del 2022.
Recentemente, Styles ha confermato il suo tour «Together, Together», che toccherà sette città, inclusa una residenza di 12 notti allo stadio di Wembley a Londra e 30 date al Madison Square Garden di New York. La vendita dei biglietti per le date del Regno Unito ha visto una grande richiesta, con code online che hanno raggiunto fino a 250.000 persone per ogni concerto.
