Il cantante britannico Harry Styles non si esibisce in tour dal 2023 (foto d'archivio). KEYSTONE

I fan di Harry Styles hanno espresso preoccupazione e frustrazione per i costi elevati dei biglietti del suo tour «Together, Together», che prevede 50 spettacoli in sette città. Che la vendita possa non decollare?

Hai fretta? blue News riassume per te Harry Styles ha annunciato il «Together, Together» tour, che prevede 50 concerti in sette città: Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney.

I fan hanno immediatamente espresso la loro frustrazione a causa del costo elevato dei biglietti.

Al momento sono iniziate le prevendite per i titolari di American Express: a causa del gran numero di registrazioni, il cantante ha aggiunto diverse date a Londra e Amsterdam.

Nella città olandese numerosi posti appaiono però invenduti: che la vendita fatichi a decollare? Mostra di più

Harry Styles ha annunciato il suo primo tour dal 2023, il «Together, Together», che prevede 50 spettacoli in sette città: Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney.

Come scrive, tra gli altri, «ABC News», i fan hanno manifestato però il loro disappunto per i prezzi elevati dei biglietti.

Le prevendite sono iniziate questa settimana per i titolari di American Express, e prima della vendita generale prevista per venerdì, molti fan hanno espresso preoccupazione per l'impossibilità di acquistare i biglietti a causa dei costi elevati.

Un intero stipendio per due biglietti

Dopo la prima prevendita del 26 gennaio, alcuni hanno utilizzato i social media per esprimere la loro frustrazione. Un utente di Threads ha scritto: «È come dire "INSIEME? MAI". Piange fino ad addormentarsi».

Un altro ha condiviso uno screenshot su Threads del prezzo di due biglietti per un totale di 1'532,80 dollari, scrivendo: «Mi dispiace Harry, ma non posso giustificare di spendere un intero stipendio per 2 biglietti del concerto».

A causa della grande richiesta, il cantante ha aggiunto sei spettacoli alla sua tappa di Londra. Sul suo sito ufficiale, sembra che l'artista abbia esteso la sua permanenza ad Amsterdam da sei a dieci date.

Una fonte ha riferito ad «ABC News» che il tour ha registrato 11,5 milioni di iscrizioni totali per la prevendita, il volume più grande mai registrato per un'azione simile di un artista.

Il cantante aggiunge diverse date

Un'altra fonte, scrive il portale, ha aggiunto che, a causa del gran numero di fan che si sono registrati, Styles ha dovuto aggiungere più serate al Wembley Stadium di Londra, diventando il detentore del record per il maggior numero di spettacoli solisti nella sede.

Le prevendite sono state anche più costose a causa dell'inclusione di pacchetti VIP, che comprendono ingresso anticipato, merchandising esclusivo e cibo.

Mentre la domanda da record porta a date aggiuntive, la frustrazione dei fan evidenzia le preoccupazioni in corso sui costi crescenti dei concerti dal vivo e su chi viene escluso.

La gente sta veramente comprando i biglietti?

D'altra parte, non necessariamente il numero di registrazioni per le prevendite rispecchia il numero effettivo di vendite dei biglietti, come sottolinea un giornalista di «Cosmopolitan Italia», che ha comprato un biglietto per uno dei concerti ad Amsterdam.

Infatti, come nota un utente di X, nelle città olandese, i posti disponibili sono ancora molti.

the way at least Amsterdam came to their senses and is not buying tickets anymore, there are sooo many left pic.twitter.com/T0WUBeFJpx — Amy²⁸ ❯❯❯❯❯ 🦋≅ (@itsyoulou28_) January 27, 2026

La vendita generale per il tour Together, Together di Styles inizia il 30 gennaio.

Chissà che l'acquisto dei biglietti non faccia in realtà fatica a decollare?