Harry Styles

La Recording Academy annuncia i primi presenter della 68ª edizione dei Grammy Awards: Harry Styles e Doechii saliranno sul palco accanto a Sabrina Carpenter e al duo Clipse & Pharrell Williams, in una serata che promette spettacolo e grandi ritorni.

Covermedia Covermedia

Los Angeles si prepara alla notte più attesa della musica.

La Recording Academy conferma che Harry Styles e Doechii saranno i primi presenter ufficiali dei Grammy Awards 2026, in programma domenica 1 febbraio e trasmessi in diretta.

L'annuncio, riportato da Billboard, arriva mentre cresce l'attesa per una cerimonia che vedrà sul palco anche artisti già confermati come Sabrina Carpenter e il duo Clipse & Pharrell Williams. Una line-up che intreccia pop, rap e nostalgia, in perfetto equilibrio tra mainstream e culto.

Per Harry Styles si tratta di un ritorno da protagonista in una casa che conosce bene.

L'artista britannico ha già conquistato il Grammy per la miglior performance pop solista nel 2021 con «Watermelon Sugar» e ha dominato l'edizione 2023 vincendo album dell'anno e miglior album pop vocale con «Harry's House», entrambi in vetta alle classifiche Billboard.

Ora, mentre si prepara a presentare i premi, Styles guarda anche al futuro: il suo quarto album in studio, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», uscirà il 6 marzo.

Anche Doechii arriva sul palco forte di un momento d'oro.

Dopo aver vinto lo scorso anno il Grammy per il miglior album rap con «Alligator Bites Never Heal», l'artista è candidata quest'anno in cinque categorie grazie al successo di «Anxiety»: disco dell'anno, canzone dell'anno, miglior video musicale, miglior canzone rap e miglior performance rap. Un riconoscimento che la consacra come una delle voci più interessanti e trasversali della scena contemporanea.

A guidare la serata sarà ancora una volta Trevor Noah, alla sua sesta e ultima conduzione consecutiva. Un record che lo rende il primo a raggiungere questo traguardo dai tempi di Andy Williams, volto storico delle prime sette edizioni trasmesse in diretta tra il 1971 e il 1977.

Nei prossimi giorni verranno annunciati altri performer, mentre tra i candidati come miglior nuovo artista figurano nomi già molto seguiti come Addison Rae, Alex Warren, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr e The Marías.