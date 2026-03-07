  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Manchester Harry Styles regala 100 biglietti alla sua ex scuola: «Non dimentico le mie radici»

Covermedia

7.3.2026 - 13:00

Harry Styles
Harry Styles

Il cantante britannico sorprende gli studenti della Holmes Chapel Comprehensive School con l'accesso gratuito al concerto evento alla Co-op Live Arena di Manchester.

Covermedia

07.03.2026, 13:00

07.03.2026, 13:08

«Kiss All the Time. Disco, Occasionally». Esce il nuovo disco di Harry Styles. Ecco la vita del garzone del fornaio diventato un'icona pop mondiale

«Kiss All the Time. Disco, Occasionally»Esce il nuovo disco di Harry Styles. Ecco la vita del garzone del fornaio diventato un'icona pop mondiale

Harry Styles torna dove tutto è iniziato. Un gesto che riporta il successo internazionale alle sue origini.

Alla vigilia del concerto evento a Manchester, la popstar britannica ha deciso di regalare cento biglietti agli studenti della Holmes Chapel Comprehensive School, l'istituto del Cheshire dove ha studiato fino ai sedici anni prima della svolta con gli One Direction.

La scuola ha organizzato un sorteggio interno per assegnare i posti disponibili: oltre 600 alunni hanno partecipato alla selezione e 50 di loro sono stati estratti, ciascuno con la possibilità di portare un accompagnatore.

In questo modo cento spettatori provenienti direttamente dall'ex scuola del cantante hanno potuto assistere allo spettacolo alla Co-op Live Arena, il live speciale in cui l'artista ha presentato dal vivo i brani del nuovo album «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».

«Felice che abbia conservato nel cuore le sue radici,»

Il gesto ha colpito particolarmente il preside Nigel Bielby, che ha raccontato alla BBC come l'iniziativa sia arrivata direttamente dal team del cantante. «Come suo ex preside, sono felice che abbia conservato nel cuore le sue radici, il villaggio e la scuola dove è cresciuto», ha spiegato.

Il dirigente ha definito l'offerta «unique and generous», sottolineando che il ballot è stato scelto come sistema più equo per dare a tutte le famiglie la stessa opportunità.

Bielby ha poi aggiunto che, nonostante il successo mondiale, l'ex studente dimostra ancora «integrity and credibility», mantenendo un forte legame con il luogo in cui è cresciuto.

Il concerto di Manchester è stato inoltre filmato per uno speciale intitolato «Harry Styles. One Night in Manchester», che debutta su Netflix l'8 marzo.

I più letti

Il vincitore di MasterChef Matteo Canzi: «Non è vero che lavoro da Cannavacciuolo»
Il volo A380 di Emirates proveniente da Zurigo ha girato per ore sopra il deserto
Ancora 4'000 svizzeri bloccati nella regione - Teheran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi colpiremo più, a meno che...»
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo
Valeria Marini scoppia in lacrime in diretta: «Non sono un pezzo di carne, sono una persona»

Altre notizie

Ecco cosa è successo. Valeria Marini scoppia in lacrime in diretta: «Non sono un pezzo di carne, sono una persona»

Ecco cosa è successoValeria Marini scoppia in lacrime in diretta: «Non sono un pezzo di carne, sono una persona»

Voci smentite. Il vincitore di MasterChef Matteo Canzi: «Non è vero che lavoro da Cannavacciuolo»

Voci smentiteIl vincitore di MasterChef Matteo Canzi: «Non è vero che lavoro da Cannavacciuolo»

Un gossip dal passato. L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»

Un gossip dal passatoL'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»