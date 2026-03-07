Harry Styles

Il cantante britannico sorprende gli studenti della Holmes Chapel Comprehensive School con l'accesso gratuito al concerto evento alla Co-op Live Arena di Manchester.

Covermedia Covermedia

Harry Styles torna dove tutto è iniziato. Un gesto che riporta il successo internazionale alle sue origini.

Alla vigilia del concerto evento a Manchester, la popstar britannica ha deciso di regalare cento biglietti agli studenti della Holmes Chapel Comprehensive School, l'istituto del Cheshire dove ha studiato fino ai sedici anni prima della svolta con gli One Direction.

La scuola ha organizzato un sorteggio interno per assegnare i posti disponibili: oltre 600 alunni hanno partecipato alla selezione e 50 di loro sono stati estratti, ciascuno con la possibilità di portare un accompagnatore.

In questo modo cento spettatori provenienti direttamente dall'ex scuola del cantante hanno potuto assistere allo spettacolo alla Co-op Live Arena, il live speciale in cui l'artista ha presentato dal vivo i brani del nuovo album «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».

«Felice che abbia conservato nel cuore le sue radici,»

Il gesto ha colpito particolarmente il preside Nigel Bielby, che ha raccontato alla BBC come l'iniziativa sia arrivata direttamente dal team del cantante. «Come suo ex preside, sono felice che abbia conservato nel cuore le sue radici, il villaggio e la scuola dove è cresciuto», ha spiegato.

Il dirigente ha definito l'offerta «unique and generous», sottolineando che il ballot è stato scelto come sistema più equo per dare a tutte le famiglie la stessa opportunità.

Bielby ha poi aggiunto che, nonostante il successo mondiale, l'ex studente dimostra ancora «integrity and credibility», mantenendo un forte legame con il luogo in cui è cresciuto.

Il concerto di Manchester è stato inoltre filmato per uno speciale intitolato «Harry Styles. One Night in Manchester», che debutta su Netflix l'8 marzo.