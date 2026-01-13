Harry Styles

Dopo tre anni di assenza dai concerti e una lunga attesa da parte dei fan, è in arrivo la nuova residency nella storica arena newyorkese.

Covermedia Covermedia

Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa americana, Harry Styles avrebbe prenotato una nuova residency al Madison Square Garden di New York per il 2026.

L'artista aveva già conquistato l'arena nel 2022 con 15 date tutte sold out nell'ambito del tour «Love On Tour», un successo tale da garantirgli uno striscione permanente tra le leggende del palazzetto, accanto a nomi storici della musica internazionale.

Non è ancora chiaro quante saranno le date previste, ma si parla di un periodo prolungato. Styles manca dai palchi dal luglio 2023 e negli ultimi mesi ha alimentato le speculazioni condividendo indizi mirati: da un video dell'ultimo concerto a Reggio Emilia alla comparsa della scritta «We Belong Together» su poster apparsi in diverse città del mondo.

Il suo ultimo album, «Harry's House», risale al 2022. Per molti fan, questa residency potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase creativa.