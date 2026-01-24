  1. Clienti privati
Annuncio a sorpresa Harry Styles torna in tour nel 2026 e avrà Shania Twain come special guest

Covermedia

24.1.2026 - 13:00

Harry Styles
Harry Styles

Annuncio a sorpresa per il nuovo capitolo live.

Covermedia

24.01.2026, 13:00

24.01.2026, 13:03

Harry Styles riaccende i riflettori. La popstar britannica ha annunciato il suo ritorno sui palchi nel 2026 e lo fa con una scelta che unisce generazioni e immaginari diversi: ha infatti voluto Shania Twain come special guest del nuovo tour mondiale. Un nome che pesa, e non solo per i numeri.

La tournée, intitolata «Together, Together», segna il primo tour globale dell'artista dopo tre anni di stop e prenderà il via a maggio per concludersi a dicembre. In calendario oltre cinquanta date tra Europa, Americhe e Oceania, con una lunga residenza al Madison Square Garden e più appuntamenti negli stadi europei, tra cui Wembley.

La scelta della cantante canadese non è casuale. In un'intervista a BBC Radio 2, Styles ha spiegato: «I miei primi ricordi musicali sono in macchina con mia madre, cantando le canzoni di Shania Twain. Portarla in tour con me chiude un cerchio». Una dichiarazione ripresa anche da The Independent, che sottolinea il valore personale della collaborazione.

Shania Twain sarà presente in diverse tappe chiave, dando al tour un'impronta che mescola pop contemporaneo e icone degli anni Novanta, con un forte richiamo emotivo per il pubblico trasversale.

«Together, Together» accompagnerà l'uscita del nuovo album «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», atteso il 6 marzo 2026, già considerato uno dei progetti più attesi dell'anno.

Nei prossimi mesi, Styles sarà impegnato tra promozione discografica, prove live e iniziative speciali legate al tour, mentre nuove anticipazioni musicali sono attese prima del debutto ufficiale delle date.

