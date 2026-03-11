Harvey Weinstein

In una rara intervista dal carcere, l'ex produttore hollywoodiano commenta le accuse mosse dall'attrice negli anni del movimento #MeToo.

Covermedia Covermedia

Harvey Weinstein torna a parlare dal carcere e prende di mira Gwyneth Paltrow. In una rara intervista concessa a «The Hollywood Reporter», l'ex potente produttore di Hollywood, oggi detenuto per reati sessuali, ha commentato le accuse mosse dall'attrice agli esordi del movimento #MeToo.

Paltrow, che negli anni Novanta lavorò in diversi film prodotti da Weinstein, aveva raccontato che nel 1996 – dopo essere stata scelta come protagonista di «Emma» – il produttore avrebbe cercato di convincerla a fargli un massaggio nella suite del suo hotel.

L'attrice ha spiegato che, dopo il suo rifiuto, lui avrebbe reagito urlandole contro «per molto tempo».

«Era una mia buona amica»

Weinstein, oggi 73enne, offre però una versione completamente diversa dell'episodio. «Era una mia buona amica», ha dichiarato nell'intervista. «Non so cosa l'abbia spinta a fare quello che ha fatto. Ha trasformato in scandalo qualcosa che non lo era».

Secondo l'ex produttore, l'incontro si sarebbe concluso senza alcun comportamento inappropriato. «Sono uscito da un incontro cordiale e ho detto: "Che ne dici di un massaggio?"», ha raccontato. «Lei ha risposto: «No, non credo». Ho capito il messaggio. Non le ho mai messo le mani addosso».

Weinstein ha poi ricordato anche il momento in cui, a suo dire, venne affrontato da Brad Pitt, allora fidanzato dell'attrice. «Lei lo raccontò a Brad Pitt», ha spiegato. «Brad Pitt venne da me e disse: "Non fare più una cosa del genere con la mia ragazza". Io risposi: "Non preoccuparti, Brad. Ho capito"».

Vicenda amplificata negli anni successivi

Secondo Weinstein, tuttavia, la vicenda sarebbe stata amplificata negli anni successivi, quando Paltrow parlò pubblicamente dell'episodio. «Poi Gwyneth va da Howard Stern e al New York Times e diventa tutto un grande caso», ha dichiarato.

«Lei sa che non è successo nulla», ha detto alla rivista. «Ma questa persona, che era una mia amica e che deve a me la sua carriera, mi ha pugnalato alle spalle».

Parole che arrivano mentre Weinstein sta scontando una condanna a 16 anni di carcere in California per stupro e aggressione sessuale, emessa nel 2022.

L'ex produttore di «Shakespeare in Love» è stato accusato di molestie e abusi da oltre cento donne dopo l'inchiesta del New York Times del 2017 che contribuì a far esplodere a livello globale il movimento #MeToo e segnò la caduta di una delle figure più potenti dell'industria cinematografica americana.