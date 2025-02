Harvey Weinstein

Harvey Weinstein ha avviato un'azione legale contro il fratello, Bob Weinstein, accusandolo di frode e di aver complottato per estrometterlo dalla Weinstein Company.

La causa, presentata presso la Corte Suprema dello Stato di New York, sostiene che Bob Weinstein, insieme al dirigente della società David Glasser e altri, abbia convinto Harvey Weinstein a garantire un prestito da 45 milioni di dollari (circa 42 milioni di euro, 36 milioni di sterline) concesso da AI International Holdings per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica della compagnia.

Tuttavia, secondo l'accusa, il denaro non è stato utilizzato per salvare l'azienda, ma sarebbe stato dirottato da Bob Weinstein e Glasser per spese personali, bonus non autorizzati e operazioni finanziarie estranee alla società.

Inoltre, la denuncia afferma che i due avrebbero trattato con AI International per esonerarsi da qualsiasi responsabilità, lasciando Harvey Weinstein unico responsabile del saldo residuo di 30 milioni di dollari (circa 28 milioni di euro) più gli interessi.

Nel frattempo l'ex produttore aspetta il nuovo processo

La Weinstein Company ha dichiarato bancarotta nel marzo 2018, in seguito alle accuse di abusi sessuali mosse contro Harvey Weinstein.

Ora, l'ex produttore cinematografico chiede un risarcimento per i danni subiti, sia compensativi che punitivi, oltre alla restituzione dei fondi che sarebbero stati sottratti da Bob Weinstein e Glasser.

Inoltre, reclama un'indennità totale per qualsiasi responsabilità finanziaria derivante dalla vicenda.

Nel frattempo, Harvey Weinstein è in attesa del nuovo processo per stupro, dopo che la condanna del 2020 è stata annullata nell'aprile scorso. Il nuovo procedimento includerà anche un'accusa aggiuntiva di aggressione sessuale a New York.