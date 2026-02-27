  1. Clienti privati
In aula per stupro Harvey Weinstein punta sugli avvocati di Sean «Diddy» Combs per il terzo processo

27.2.2026 - 09:30

Harvey Weinstein
Harvey Weinstein

 L'ex produttore affida la nuova strategia difensiva al team che ha assistito il rapper e Luigi Mangione. Il procedimento per stupro, legato alle accuse di Jessica Mann, slitta a data da destinarsi.

Harvey Weinstein riorganizza la propria difesa in vista del terzo processo per stupro a New York.

Come riportato dalla testata giuridica Law360, l'ex produttore ha scelto di farsi rappresentare dagli avvocati che hanno assistito Sean «Diddy» Combs e Luigi Mangione.

I legali Jacob Kaplan, Marc Agnifilo e Teny Geragos hanno formalizzato l'incarico depositando i documenti in tribunale.

Subentrano ad Arthur Aidala, storico difensore di Weinstein, che lascia l'aula per concentrarsi sui ricorsi e sulle cause civili ancora pendenti.

Kaplan aveva già fatto parte del team difensivo nel 2018 e dovrebbe assumere un ruolo centrale nel nuovo procedimento. Il processo riguarda l'accusa secondo cui Weinstein avrebbe violentato la parrucchiera e attrice Jessica Mann in un hotel di Manhattan nel 2013.

Durante un'udienza a gennaio, Weinstein ha dichiarato di «non aver mai aggredito nessuno», aggiungendo che sei anni di detenzione hanno «minato il suo spirito».

L'inizio del processo, inizialmente fissato per il 3 marzo, è stato rinviato a data da destinarsi. Weinstein dovrà comunque comparire in tribunale il 4 marzo per un'udienza di aggiornamento.

«Harvey ritiene che, dopo due processi precedenti su questa vicenda, un approccio ricalibrato e una nuova strategia rappresentino il percorso più efficace», ha dichiarato il portavoce Juda Engelmayer.

Nel giugno scorso una giuria aveva emesso un verdetto parziale: condanna per un episodio di sesso orale forzato, assoluzione per un'altra accusa simile e nessuna decisione sull'imputazione di stupro legata a Mann. Le deliberazioni si erano interrotte quando il presidente della giuria si era rifiutato di proseguire.

